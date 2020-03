Kaczyński i Kidawa-Błońska są rodziną? „Ich wspólnym przodkiem jest…”

Genealog dr Marek Jerzy Minakowski, autor bazy potomków Sejmu Wielkiego, ustalił, że Jarosław Kaczyński i jeden z administratorów profilu Sok z Buraka – Marcin Mycielski to „dość bliska rodzina” – podaje „Rzeczpospolita”. – Ich najbliższym wspólnym przodkiem jest Stanisław Olszowski, zmarły w 1736 roku. Dla Kaczyńskiego jest dziadkiem z sześć razy dodanym przedrostkiem „pra". W przypadku Marcina Mycielskiego przedrostek trzeba by pomnożyć osiem razy. Prezes PiS jest więc dla Mycielskiego kimś w rodzaju ciotecznego dziadka. Genealogicznie ich pokrewieństwo jest dość bliskie – wyjaśnił dr Minakowski. Dziennikarze „Rzeczpospolitej” skontaktowali się z Mycielskim z prośbą o komentarz w sprawie. – To dowód, że wszyscy jesteśmy jedną wielką rodziną. Niestety, prezes jest w niej taką „czarną kaczką" – powiedział.

Jarosław Kaczyński i Małgorzata Kidawa-Błońska są rodziną?

Co ciekawe, dr Marek Jerzy Minakowski wykazał, że Jarosław Kaczyński ma również powiązania rodzinne z Małgorzatą Kidawą-Błońską. – Ich wspólnym przodkiem jest kasztelan rozpierski Jan Kobylański herbu Grzymała, który żył na przełomie XV i XVI wieku, czyli w czasach Mikołaja Kopernika – przekazał genealog, którego słowa cytuje „Rzeczpospolita”.

