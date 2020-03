Premier Morawiecki poinformował o udaremnieniu przemytu heroiny wartej 61 mln zł

–Heroina to zło, to nie tylko wartość, którą przestępcy mogliby wykorzystać dla swoich procederów przestępczych, ale to przede wszystkim ludzkie łzy, cierpienie, zdrowie i życie – mówił premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej z szefem MSW. Funkcjonariusze CBŚP i KAS udaremnili przemyt narkotyku o wartości 60 mln złotych.

W niedzielę 8 marca premier Mateusz Morawiecki poinformował o udaremnieniu przemytu heroiny o czarnorynkowej wartości 61 mln zł. Przemycane narkotyki pochodziły z Ameryki Południowej (kokaina) i z Bliskiego Wschodu (heroina). Śledztwo w spawie przemytu heroiny prowadzi Prokuratura Regionalna w Gdańsku wspólnie z funkcjonariuszami Centralnego Biura Śledczego Policji oraz przy udziale Krajowej Administracji Skarbowej. Akcja służb 28 lutego 2020 roku skontrolowano w gdyńskim porcie cztery kontenery, które przypłynęły z Bliskiego Wschodu z zadeklarowanym w dokumentacji celnej ładunkiem w postaci materiału skalnego – steatytu. W kontenerach znajdowało się 80 palet z workami. Po przesypaniu zawartości wszystkich worków, w trzech z nich stwierdzono, że oprócz materiału skalnego znajdują się tam również paczki z zawartością sproszkowanej substancji koloru szarego. Przeprowadzone badania potwierdziły, że substancja ta jest heroiną. Łącznie w kontenerze ujawniono 275 paczek po około 1,25 kg brutto opisanej substancji, co dało 275 kilogramów netto heroiny o wartości rynkowej około 61.000.000 złotych. Zatrzymania podejrzanych Na początku marca 2020 roku prokuratorzy i policjanci CBŚP wzięli udział w koordynowanej przez Europol akcji zatrzymań podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Działania były prowadzone na terenie Belgii, Holandii, Turcji i Polski. Łącznie zatrzymano 13 osób. Na terenie Turcji zatrzymano 8 osób, w tym jedną podejrzaną o zabójstwo, 3 osoby zostały zatrzymane w Holandii, a kolejne w Polsce oraz Belgii. W Polsce zatrzymano 37 letniego mężczyznę, mieszkańca województwa małopolskiego. Po przewiezieniu do Prokuratury Regionalnej w Gdańsku przedstawiono mu zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz zarzuty przemytu znacznej ilości środków odurzających w postaci kokainy w ilości 126 kilogramów oraz heroiny w ilości 275 kilogramów. Przestępstwa te zagrożone są karą do 15 lat pozbawienia wolności. Czytaj także:

