Polityczny trik Putina. Jego kadencje będą liczyły się... od nowa?

We wtorek 10 marca prezydent Rosji Władimir Putin poinformował, że poprze rozwiązania prawne, które w konsekwencji pozwolą mu ubiegać się o kolejną kadencję w fotelu prezydenta – podaje The New York Times. Polityk zaznaczył, że powinien mieć prawo do ponownego startu w imię zapewnienia stabilizacji Rosji. – Prezydent jest gwarantem bezpieczeństwa naszego państwa, jego wewnętrznej stabilności – wewnętrznej, ewolucyjnej stabilności – podkreślał Władimir Putin.

– Jestem pewien, że razem zrobimy o wiele więcej wspaniałych rzeczy, przynajmniej do 2024 roku. Wtedy zobaczymy – powiedział polityk. Władimir Putin nie zapowiedział jednoznacznie, czy jeżeli omawiane rozwiązania prawne zostaną wprowadzone, wystartuje w wyborach prezydenckich.

Jak analizuje New York Times, na mocy obecnie obowiązującej rosyjskiej konstytucji prezydent nie może sprawować tej funkcji przez okres dłuższy niż dwie kolejne kadencje. Przypomnijmy – Władimir Putin po raz pierwszy został prezydentem Rosji w 2000 roku (funkcję tę obejmował do 2008 roku) i ponownie od 2012 roku. Jego obecna kadencja kończy się w 2024 roku.

Czytaj także:

Koronawirus naznaczył kampanię prezydencką, kandydaci reagują. „Ryzyko jest zbyt duże”