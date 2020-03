Orędzie prezydenta Andrzeja Dudy dot. koronawirusa. „Sytuacja jest poważna”

– Drodzy Rodacy, szanowni Państwo, od kilku miesięcy na całym świecie rozprzestrzenia się koronawirus. Zachorowało już ponad 100 tys. ludzi, odnotowano tysiące zgonów. Sytuacja jest poważna. Także w Europie, gdzie większość krajów odnotowała już przypadki zarażenia koronawirusem. Z uwagą i troską obserwujemy to, co się dzieje we Włoszech, które w największym stopniu zostały dotknięte epidemią. Jak poważna staje się sytuacja w Hiszpanii, Francji czy w Niemczech, które odnotowują po kilkaset nowych zachorowań dziennie – powiedział Andrzej Duda. – Wirus w ostatnich dniach dotarł do Polski. Spodziewaliśmy się tego. Wiemy, że liczba osób zarażonych będzie w najbliższych dniach rosnąć – dodał.

W dalszej części orędzia prezydent zapewnił, że „władze Rzeczypospolitej wcześniej podjęły odpowiednie kroki, by się do tego wyzwania przygotować". – Teraz podejmowane są konieczne, zdecydowane działania, które mają jak najskuteczniej chronić Polaków. Wprowadzone zostały kontrole sanitarne na granicach naszego kraju. Wydana została decyzja o zakazie organizacji imprez masowych – wymienił prezydent, zapewniając jednocześnie, że „w następnych dniach będą podejmowane kolejne niezbędne kroki”.

„Dziękuję opozycji za odpowiedzialną postawę”

– Przyświeca nam wszystkim zasada: po pierwsze zapobieganie i ochrona. Jestem w stałym kontakcie z premierem, ministrem zdrowia i ministrem spraw wewnętrznych. Rząd, administracja rządowa i samorządowa, służby sanitarne, medyczne, policja, straż pożarna, straż graniczna, wojsko pracują z poświęceniem by chronić Polaków – powiedział prezydent. Andrzej Duda dodał, że „wysoko ocenia działania podejmowane w tej sprawie" i podziękował zaangażowanym w ich prowadzenie. Prezydent zaapelował także do Polaków, aby śledzili wszystkie zalecenia wydawane przez służby i się do nich stosowali.

Andrzej Duda w orędziu opisał także inicjatywy, które podjął w związku z wystąpieniem epidemii koronawirusa, która dotarła na terytorium Polski. – Na moją prośbę odbyło się specjalne posiedzenie Sejmu, na którym przyjęto ustawę mającą ułatwić walkę z zagrożeniem. Niezwłocznie ją podpisałem i już obowiązuje. Dzisiaj zwołałem posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, by rząd i przedstawiciele opozycji mogli ze mną wspólnie rozmawiać o sposobach zapewnienia Polakom bezpieczeństwa – powiedział. Andrzej Duda podziękował wszystkim uczestnikom spotkania za „konstruktywny dialog”. Podziękował także opozycji za „odpowiedzialną postawę".



„Zawsze w trudnych chwilach potrafimy się jednoczyć”

– Walka z koronawirusem nie ma barw politycznych. Jego zwalczanie jest naszym wspólnym zadaniem i obowiązkiem. W sytuacji zagrożenia ważne jest odpowiedzialne zachowanie. Szanowni Państwo, nie możemy ulec panice, ale także nie możemy narażać naszych współobywateli na ewentualne niebezpieczeństwo – podkreślił prezydent. – Dlatego jako prezydent zwracam się do wszystkich moich Rodaków, do wszystkich obywateli, abyśmy w obliczu zagrożenia koronawirusem pamiętali, że tylko wspólnym działaniem możemy skutecznie go zwalczyć. Naszą bronią jest wiedza, rozsadek i higiena – przekonywał Andrzej Duda. Prezydent zaapelował także o to, by szczególną uwagę zwracać na osoby starsze oraz samotne i otoczyć je opieką. – Zawsze w trudnych chwilach potrafimy się jednoczyć. Wzajemnie sobie pomagać. Pokazywaliśmy to wielokrotnie. Wiem, że jako Polacy, doskonale zdamy egzamin z odpowiedzialności i solidarności – zakończył Andrzej Duda.

