Koronawirus w Polsce. Konferencja Andrzeja Dudy po spotkaniu z harcerzami i GIS

– Poprosiłem o spotkanie z przedstawicielami organizacji harcerskich oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym, bo czuję się szczególnie odpowiedzialny za te relacje – powiedział na konferencji prasowej Andrzej Duda. – Przede wszystkim poprosiłem druhów, żeby wszelkie wydarzenia harcerskie, które gromadzą harcerzy, aby zdecydowanie zakomunikować, aby absolutnie ich nie organizować. Żeby też zrezygnować z głównej zbiórki zastępu – dodał prezydent.

– Poprosiłem o to, żeby można było, drogą harcerskiej sieci przekazywania informacji, przekazywać te dotyczące zagrożenia koronawirusem i zapobieganiu koronawirusowi do młodzieży, aby te informacje też były przekazywane przez organy państwowe. Wiem, z własnego doświadczenia, że to działa bardzo sprawnie – zaznaczył Andrzej Duda. – Poprosiłem, aby rozważyć pomoc organizacji harcerskich o pomoc, sprawowanie pieczy nad osobami starszymi. Ustaliliśmy, że może to dotyczyć wyłącznie harcerzy pełnoletnich. Prośba skierowana będzie tylko do harcerzy pełnoletnich, którzy działają ostrożnie i będą umieli zastosować wszelkie zasady – dodał.

W Polsce jest 48. przypadków zakażenia koronawirusem. Ogółem przypadków było 49, jedna osoba zmarła – to najnowsze informacje z resortu zdrowia. Jak podaje Polsat News, zmarła 57-latka przebywała w poznańskim szpitalu. Kobieta była podłączona do respiratora a lekarze wprowadzili ją w stan śpiączki farmakologicznej. Stan pacjentki już od dłuższego czasu określano jako ciężki. Radio Poznań przekazało z kolei, że kobieta pochodziła z Czapur i była obciążona innym poważnym schorzeniem. Z informacji przekazanych przez dziennikarzy wynika, że koronawirusa potwierdzono także u córki oraz męża zmarłej.

