68. przypadków koronawirusa w Polsce. Minister zdrowia: Nie ma czasu na półśrodki

– To jest ostatni moment na zdecydowane działania. Nie ma czasu na półśrodki. W Polsce jest obecnie 68 osób zarażonych koronawirusem. Lek jest czasami gorzki, a zabieg czy operacja jest trudna i uciążliwa, czasami bolesna, ale prowadzi do poprawy zdrowia. Od tego jak się zachowamy, zależy los nasz i naszych najbliższych – powiedział na konferencji prasowej Łukasz Szumowski. Minister zdrowia podkreślił, że „zostaną ograniczone działania galerii handlowych". – To nie jest miejsce, żeby się gromadzić i spędzać czas w czasie wolnym. To może być groźne. Nadal mamy szanse, jeżeli będziemy się zachowywali rozsądnie, odpowiedzialnie i zachowamy spokój – powiedział Szumowski.

„Mamy szansę opanować rozprzestrzenianie się koronawirusa”

W dalszej części konferencji minister zdrowia podziękował wszystkim, którzy pomagają w walce z epidemią koronawirusa. – Ten wprowadzany stan (stan zagrożenia epidemicznego – red.) wynika z troski o to, żeby pozwalać chorym się leczyć. Im wolniej będzie przybywała liczba pacjentów zarażonych wirusem, tym większa szansa, że da się tych ludzi wyleczyć. Mamy szansę opanować rozprzestrzenianie się koronawirusa. Bardzo dziękuje za odpowiedzialne zachowanie – zakończył Szumowski.

Mateusz Morawiecki: Decyzja o tymczasowym przywróceniu granic

Podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki poinformował o kolejnych decyzjach podjętych w odpowiedzi na rozprzestrzeniającą się epidemię koronawirusa. – Podejmujemy zatem decyzję o tymczasowym przywróceniu granic. Najpierw na 10 dni, z możliwością przedłużenia na więcej, a potem na miesiąc. Dla wjeżdżających na terytorium RP będzie zarządzona przymusowa kwarantanna – poinformował premier. – Osoba przekraczająca granice będzie wypełniała kartę, wskazując miejsce, w którym będzie spędzała kwarantannę. Jeżeli nie ma takiego miejsca, wojewodowie mają przeznaczone miejsca na kwarantannę i tam ta osoba będzie się mogła udać – uzupełnił Łukasz Szumowski.

