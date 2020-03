Koronawirus. Władze apelują o pozostanie w domach. Poseł PiS miał wyprawić imieniny na 200 osób

W związku z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa politycy apelują do Polaków o pozostawanie w domach, by maksymalnie ograniczyć transmisję wirusa. Jak informuje „Super Express” do tych zaleceń nie zastosował się poseł PiS.

Politycy apelują o unikanie dużych skupisk, żeby nie zwiększać ryzyka zarażenia się koronawirusem. Jak się jednak okazuje, rad nie wziął sobie do serca poseł Grzegorz Woźniak. Z ustaleń „Super Expressu” wynika, że zaledwie kilkadziesiąt godzin po konferencji prasowej, na której Mateusz Morawiecki poinformował o zamknięciu szkół, zorganizował huczne imieniny. – Przyszło jakieś 200-250 osób, jak na weselu. Byli m.in. radny PiS i dyrektor szpitala w Garwolinie Krzysztof Żochowski oraz syn posła Woźniaka – relacjonował anonimowy informator dziennika, który miał uczestniczyć w imprezie. Co więcej, z ustaleń „Super Expressu” wynika, że syn parlamentarzysty gra na co dzień w klubie na północy Włoch, a „ojciec osobiście odebrał go stamtąd ledwie kilka dni wcześniej”. Grzegorz Woźniak nie chce komentować sprawy. – Nie udzielam informacji na temat prywatnych spotkań – powiedział w rozmowie z „Super Expressem”. Na pytania dziennikarzy wysłane drogą e-mailową nie odpowiedział dyrektor Krzysztof Żochowski, który z kolei w weekend widział się z prezydentem Andrzejem Dudą. Koronawirus w Polsce – najnowsze informacje Najnowsze dane o liczbie osób, u których zdiagnozowano obecność koronawirusa, przekazało w poniedziałek 16 marca w godzinach porannych Ministerstwo Zdrowia. Po przeprowadzeniu testów stwierdzono obecność COVID-19 u kolejnych 25 osób. Potwierdzone przypadki dotyczą 9 osób z woj. dolnośląskiego (Wrocław i Wałbrzych), 5 osób z woj. mazowieckiego (Warszawa), 3 osób z woj. wielkopolskiego (Kalisz i Poznań), 2 osób z woj. opolskiego (Opole), 2 osób z woj. śląskiego (Cieszyn, Tychy), 2 osób z podkarpackiego oraz 2 osób z woj. łódzkiego (Łódź). Z informacji resortu wynika, że jedna osoba jest w stanie średnim, pozostali pacjenci są w stanie dobrym. W sumie liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce wynosi 150. Do tej pory w naszym kraju zmarły 3 osoby zakażone koronawirusem. Czytaj także:

