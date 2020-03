Koronawirus w Polsce. PiS odpiera zarzuty o nieobecność Jarosława Kaczyńskiego

– Prezes Kaczyński pracuje w centrali partii przy ul. Nowogrodzkiej i tak jak robi to przez większość czasu - pełni obowiązki szefa partii – powiedział Fogiel w programie Rozgłośni Katolickich „Siódma9” odnosząc się do zarzutów o nieobecność prezesa PiS w sytuacji zagrożenia koronawirusem. – Oczekiwanie, że w jakiś szczególny sposób zajmie się kwestią koronawirusa wydaje się ze strony pozycji nieco przesadzone. To jest temat, którym zajmuje się rząd jako władza wykonawcza. Kiedy będą kwestie polityki partyjnej, prezes Kaczyński będzie zabierał głos – podkreślił wicerzecznik partii.

„Niedziela dzień święty, święcić trzeba”

W związku z rozprzestrzeniającą się epidemią koronawirusa wprowadzono w Polsce stan zagrożenia epidemicznego, a organy państwowe wydały rozporządzenie, które m.in. ograniczyło liczbę uczestników zgromadzeń do 50 osób. Ograniczenia te oczywiście dotyczą także kościołów, o czym mówił Krzysztof Sobolewski w rozmowie z Beatą Michniewicz w „Salonie politycznym”przyznając, że prezes PiS brał w niedzielę udział we mszy świętej.

– Pan prezes (Jarosław Kaczyński – red.) jak co niedziela, uczestniczył we mszy świętej. (…) w tym akurat kościele też były wydzielone miejsca, było liczenie osób uczestniczących we mszy świętej. Było to chyba dwadzieścia parę osób, więc wszelkie środki ostrożności zgodne z zaleceniami GIS zostały zachowane, a niedziela dzień święty, święcić trzeba – powiedział polityk PiS.

