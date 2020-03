Epidemia koronawirusa na świecie. Jacek Czaputowicz: 30 tys. Polaków chce wrócić do kraju

– Placówki dyplomatyczne pracują w trybie nadzwyczajnym. Ambasadorzy przysyłają codzienne raporty, dzięki czemu mamy przegląd sytuacji w poszczególnych krajach. Mam tu na myśli sytuację epidemiologiczną i różne środki, które podejmują poszczególne państwa takie jak: zamykanie granic, zamykanie szkól, ograniczanie liczby imprez zewnętrznych. Z tego nasuwa się wniosek, że Polska stała się takim modelem dla wielu państw. Jest to przywoływane w oświadczeniach oficjalnych, że to, co Polska robi, inne państwa kilka dni później wprowadzają – powiedział szef MSZ Jacek Czaputowicz. – Cieszy, że możemy być takim wzorem jeśli chodzi o podejmowanie i o wysiłek państwa jeśli chodzi o zabezpieczenie zdrowia obywateli – dodał.

Podczas konferencji prasowej minister spraw zagranicznych mówił o działaniach podejmowanych przez służbę konsularną. – Chcemy pomagać i pomagamy naszym obywatelom, którzy znaleźli się zagranicą i wielu z nich nie może powrócić do kraju – powiedział polityk, podkreślając, że urzędy konsularne pracują całodobowo i są „zawsze do dyspozycji Polaków”. Jacek Czaputowicz przekazał, że obecnie priorytetowymi obszarami, na których należy się skoncentrować, jeżeli chodzi o organizowanie lotów powrotnych Polaków są: Norwegia, Wietnam, Tajlandia, Grecja, Dominikana.

Szef MSZ Jacek Czaputowicz przekazał, że na stronie LOT-u zarejestrowanych jest ok. 30 tys. Polaków, którzy chcą wrócić do kraju. – Wczoraj wróciło 1,4 tys., dzisiaj za pomocą LOT-u, polskiego przewoźnika, szacujemy, że wróci 4 tys. osób – powiedział minister. – Nasze zaangażowane tutaj jest pełne. Chcemy wspierać dalej i będziemy to robić w najbliższych dniach i tygodniach, żeby Polacy, którzy chcą wrócić do kraju mieli taką możliwość – podkreślił.

„Lot do domu”

O uruchomieniu akcji „Lot do domu”, w ramach której polski rząd proponuje Polakom trzy możliwości powrotu do kraju samolotem, mówił premier Mateusz Morawiecki w sobotę 14 marca. Działania te zostały podjęte w odpowiedzi na rozprzestrzeniającą się epidemię koronawirusa.

