Nierówny dostęp do testów na koronawirusa? Tusk: Oblany test z przyzwoitości i demokracji

„Łatwiejszy i szybszy dostęp do testów dla ludzi władzy niż dla chorych i lekarzy to oblany test z przyzwoitości i demokracji” – napisał Donald Tusk na Twitterze, nawiązując do rozprzestrzeniającej się epidemii koronawirusa. Na zarzuty przewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej postanowił odpowiedzieć Patryk Jaki. „Pomijając, że to nieprawda. Czy przypadkiem Pan nie jest szefem rządzącej partii w PE? To kiedy UE zakupi więcej testów i przekaże Polsce? Co Pan konkretnie robi(oprócz jątrzących tłitów), aby pomóc Polakom, kiedy rząd walczy o ich bezpieczeństwo?” – zapytał europoseł.

Dotychczas w Polsce potwierdzono 205 przypadków zarażenia koronawirusem, w tym pięciu pacjentów zmarło. Zakażenie COVID-19 lekarze zdiagnozowali m.in. u ministra środowiska Michała Wosia. Jak podaje TVP Info, zarażony jest również szczeciński radny Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Matecki. Kilkanaście dni wcześniej test na obecność koronawirusa wykonał marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Wynik był negatywny.

