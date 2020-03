Europoseł PiS wzywa do wsparcia Kościoła przez internet. „Parafie żyją materialnie dzięki nam”

Z powodu pandemii koronawirusa, niewskazane jest uczestnictwo we wszystkich wydarzeniach, które gromadzą duże skupiska ludzi. Dotyczy to również mszy świętych, których liczba uczestników została ograniczona do 50 osób. – Zachęcam wszystkich pozostałych wiernych do korzystania z dyspensy i korzystania ze środków masowego przekazu – mówił w sobotę 14 marca przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki w telewizyjnym orędziu. Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na niedzielnej mszy nie jest grzechem.

„Parafie żyją materialnie dzięki nam”

W związku z nieobecnością wielu wiernych na mszach świętych, europoseł Prawa i Sprawiedliwości Kosma Złotowski zaapelował o przekazywanie wsparcia na kościół bezpośrednio na konta parafii.

„ Zdalna msza pozbawia nas jednak dwóch rzeczy: uczestnictwa w komunii świętej oraz wsparcia naszej wspólnoty parafialnej. A nasze parafie żyją materialnie dzięki nam. Nie zapominajmy o tym! ” – napisał europoseł PiS na Facebooku. – „ Każda parafia ma swoje konto bankowe, więc apeluję: jeśli byliśmy dziś na mszy tylko wirtualnie - tak jak ja - prześlijmy swojej parafii, lub tej, w której byliśmy tylko wirtualnie naszą dzisiejszą składkę. BÓG ZAPŁAĆ! A do komunii przystąpimy w lepszych czasach ” – dodał.

Jeden z internautów zwrócił europosłowi uwagę, że komunię świętą można przyjąć duchowo. „ A składkę można przesłać bankowo - przez internet!;) ” – odpowiedział Złotowski.

Czytaj także:

Episkopat wydał komunikat ws. koronawirusa i mszy świętych. Kto może liczyć na dyspensę?