Jarosław Kaczyński ocenia kampanię w cieniu pandemii. „Andrzej Duda utracił najwięcej”

– Nie ma w tej chwili żadnych przesłanek konstytucyjnych do tego, aby wprowadzać teraz w Polsce stan klęski żywiołowej, a jest to stan najsłabszy z trzech nadzwyczajnych – powiedział Jarosław Kaczyński na antenie RMF FM. – Aby wprowadzić stan wyjątkowy, muszą być spełnione ku temu przesłanki konstytucyjne, których teraz nie ma i mam nadzieję, że się nie pojawią – precyzował prezes Prawa i Sprawiedliwości. – Musimy przestrzegać prawa, a w szczególności Konstytucji. Nie ma w tej chwili żadnych przesłanek do wprowadzania stanu nadzwyczajnego – podkreślił. Jarosław Kaczyński zaznaczył, że „obecna sytuacja nie uprawnia do mocnego ograniczenia praw obywatelskich, a to byłoby następstwem wprowadzenia stanu nadzwyczajnego”.

„Prezydent Andrzej Duda utracił najwięcej z obecnych kandydatów"

Prezes PiS na antenie RMF FM mówił także o tym, w jaki sposób rozprzestrzeniająca się pandemia koronawirusa wpływa na sposób prowadzenia kampanii. – Na obecnym ograniczeniu kampanii prezydent Andrzej Duda utracił najwięcej z obecnych kandydatów. Gromadził on podczas spotkań bardzo wielu mieszkańców – stwierdził Jarosław Kaczyński. – Prezydent Andrzej Duda miałby teraz za sobą setki udanych i licznych spotkań. Przeważałby ogromnie nad innymi kandydatami – ocenił.

