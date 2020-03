Michał Dworczyk po Zespole Kryzysowym: Rozmawialiśmy o wyzwaniach związanych z pandemią koronawirusa

Posiedzenie Zespołu odbyło się w formule wideokonferencji. Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu w KPRM towarzyszyli: minister zdrowia Łukasz Szumowski, szef KPRM Michał Dworczyk, rzecznik rządu Piotr Müller, a także wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński.

– Minister zdrowia oraz Główny Inspektor Sanitarny, tak jak na każdym spotkaniu Zespołu, przedstawili aktualny stan epidemiologiczny kraju. Rozmawialiśmy też o wyzwaniach, które stoją przed nami w nadchodzącym tygodniu - powiedział PAP szef KPRM po zakończeniu posiedzenia. Jak dodał, podczas spotkania dyskutowano również o sytuacji na granicach, w tym „ruchu granicznym generowanym przez osoby dojeżdżające na co dzień do pracy do Czech lub Niemiec".

– Dzisiaj pan premier wraz z szefem MSWiA Mariuszem Kamińskim, po spotkaniu Zespołu odbyli wideokonferencję z wojewodami, aby zapoznać się z rozwojem sytuacji na poziomie każdego regionu - poinformował szef KPRM. Dworczyk zapowiedział ponadto, że w poniedziałek o godz. 10.30 odbędzie się kolejne spotkanie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, natomiast o godz. 12 odbędzie się Rada Bezpieczeństwa Narodowego.

O zwołaniu na poniedziałek Rady Bezpieczeństwa Narodowego poinformował prezydent Andrzej Duda podczas piątkowego orędzia. Podczas posiedzenia razem z przedstawicielami rządu, władz Sejmu i Senatu oraz liderami ugrupowań parlamentarnych omówi propozycje tzw. tarczy antykryzysowej, mającej zniwelować negatywne skutki pandemii dla gospodarki.

W piątek po południu premier Mateusz Morawiecki podczas wspólnej konferencji prasowej z ministrami: zdrowia i edukacji - Łukaszem Szumowskim i Dariuszem Piontkowskim, poinformował o wprowadzeniu od piątku stanu epidemii. Ponadto zdecydowano o przedłużeniu zamknięcia szkół do świąt Wielkanocnych.

W Polsce zakażenie koronawirusem stwierdzono dotychczas u 563 osób, siedmioro chorych zmarło. Koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Objawia się ona najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem. Podejrzewa się, że do zarażenia koronawirusem, który może wywoływać groźne dla życia zapalenie płuc, doszło w Chinach pod koniec 2019 r. (PAP)

autor: Rafał Białkowski

