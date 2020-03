Gryglas kontra Rosati. „Sugeruje Pan, by pozbawić prawa głosu starszych?”

„W Wlk. Brytanii 80% wyborców do 24 roku życia było przeciw Brexitowi, a 67% wyborców po 65 roku życia było za. Z tej grupy co rok umiera pół miliona osób. Wygląda na to, że dziadkowie zafundowali młodzieży Brexit, i teraz odchodzą, zostawiając ich samych z tym bałaganem” – napisał Dariusz Rosati na Twitterze.

Do słów polityka postanowił odnieść się Zbigniew Gryglas. Polityk dopytywał, co Dariusz Rosati chciał przekazać, publikując swój wpis. „Sugeruje Pan by pozbawić prawa głosu starszych? W mądrych zbiorowościach doceniano »starszyznę« słuchając jej rad” – napisał wiceminister aktywów państwowych.

„Niesamowite! Aż nie mogłem uwierzyć w to, co czytam” – napisał jeden z internautów. Do chwili publikacji tekstu, wśród komentarzy znajdujących się pod postem Rosatiego, na próżno można było szukać pozytywnych opinii użytkowników mediów społecznościowych.

