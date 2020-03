Angela Merkel poddana testowi na koronawirusa. Jest wynik

Kanclerz Angela Merkel miała kontakt z lekarzem, u którego po przeprowadzeniu badań zdiagnozowano koronawirusa. Jak w niedzielę 22 marca podał Bloomberg, polityk poddała się kwarantannie. Dzień później przekazano informację o wynikach przeprowadzonych testów laboratoryjnych. Rzecznik kanclerz poinformował, że Angela Merkel jest zdrowa. Będzie kontynuowała kwarantannę, a w kolejnych dniach podda się następnym testom.

Merkel: Od II wojny światowej nie było takiego wyzwania

W ubiegłym tygodniu kanclerz Angela Merkel zaapelowała do obywateli Niemiec o przestrzeganie bezprecedensowych zasad ograniczających życie publiczne, uzgodnionych z 16 krajami związkowymi na początku tego tygodnia. Chodzi m.in. o zamknięcie szkół i przedszkoli do końca świąt wielkanocnych oraz zamknięcie sklepów z wyjątkiem sklepów spożywczych, piekarni, aptek i banków. – Od czasu zjednoczenia Niemiec, właściwie od drugiej wojny światowej, nigdy nie było dla naszego kraju wyzwania, w którym solidarność była tak bardzo ważna – powiedziała Merkel. – To historyczne zadanie, z którym tylko wspólnie możemy się uporać – dodała.

W Niemczech zakazano również m.in. zgromadzeń, w których uczestniczą więcej niż dwie osoby. Oczywiście nie dotyczy to rodzin, które wspólnie mieszkają pod jednym dachem.

Czytaj także:

Wpadka Kidawy-Błońskiej. „Trzeba się zastanowić, ile potrzeba inspiratorów"