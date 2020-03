Sejm w czasach pandemii koronawirusa. Jak będzie wyglądać posiedzenie?

– My jako parlamentarzyści czujemy na sobie wielką odpowiedzialność za prawo, które stanowimy, a wszyscy wiemy, w jakiej potrzebie dzisiaj są pracodawcy, pracownicy, polskie rodziny. To dotyka wszystkich. Kryzys, z jakim obecnie mamy do czynienia, jest trudny i państwo polskie stara się pomóc jak może – powiedziała Elżbieta Witek podczas konferencji prasowej.

Marszałek Sejmu przekazała, że zaplanowane na piątek 27 marca posiedzenie ma się odbywać na podstawie zmienionego regulaminu Sejmu, a posłowie mają spotkać się na sali plenarnej w ograniczonej liczbie. Każdy klub ma mieć ograniczoną reprezentację, a pozostali posłowie mają brać udział w obradach zdalnie. W czwartek ma się odbyć próba generalna rozwiązań technicznych. – Na wniosek marszałka Czarzastego i klubu Lewicy zapisaliśmy w tym regulaminie, że taki sposób procedowania uchwał, dotyczyć ma wyłącznie stanów epidemii i zagrożenia epidemicznego, ale dopisaliśmy także trzy stany nadzwyczajne, które są opisane w konstytucji – podkreśliła Elżbieta Witek.

„Dobrze by było, żeby nikt nie mówił, że łamiemy prawo”

– Dobrze by było, żeby nikt nie mówił, że łamiemy prawo, łamiemy konstytucję, bo nie robimy tego, natomiast staramy się przygotować takie przepisy, które w maksymalnym stopniu gwarantowałyby demokratyczny, zgodny z konstytucją udział każdego posła w posiedzeniu Sejmu z jednoczesnym obowiązkiem Sejmu do stanowienia prawa, na które czekają obywatele – zaznaczyła marszałek Sejmu.

Polityk dodała, że już po zakończeniu Prezydium Sejmu i Konwentu Seniorów pojawiły się kolejne obostrzenia. – W tej chwili staramy się zebrać te informacje, które są tam zawarte. Z pewnością zarówno Prezydium, jak i Konwent Seniorów jeszcze raz się będzie ze sobą komunikował zdalnie, najprawdopodobniej jutro – poinformowała Elzbieta Witek.

