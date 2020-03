Trump: Przedłużanie kwarantanny zabije więcej ludzi niż koronawirus

Donald Trump przyznał w rozmowie z Fox News, że obawia się fali samobójstw z powodu utraty miejsc pracy czy problemów gospodarczych, które wywoła pandemia koronawirusa. - Każdego roku tysiące ludzi umiera z powodu grypy i nie bijemy wtedy na alarm. Znacznie więcej ludzi ginie w wypadkach samochodowych, a jakoś nie dzwonimy do koncernów i nie prosimy, by przestali produkować auta. Musimy wrócić do pracy i do normalnego życia. Chciałby, aby stało się to już po świętach wielkanocnych. W tym przypadku kuracja jest gorsza niż sam problem. Powtarzam jeszcze raz: więcej ludzi umrze, jeśli wyrazimy zgodę na to, co się dzieję, na kontynuowanie tej kwarantanny - dodał amerykański przywódca.

Wcześniej amerykański przywódca wyraził przekonanie, że kryzys związany z pandemią nie potrwa długo, a ograniczenia dotyczące działania firm czy przemieszczania się po kraju zostaną uchylone. – Ameryka szybko wróci do pracy. O wiele szybciej, niż za trzy czy cztery miesiące, jak to niektórzy sugerują. Nie możemy dopuścić, by lekarstwo było gorsze od choroby – tłumaczył prezydent. Donald Trump zapowiedział, że decyzje zapadną pod koniec 15-dniowego okresu obowiązywania wytycznych, które mają ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa. Zdaniem prezydenta USA, długie utrzymywanie ograniczeń poważnie zaszkodziłoby gospodarce.

WHO: USA mogą stać się kolejnym epicentrum pandemii

Tymczasem pytana o sytuacje w Stanach Zjednoczonych rzeczniczka WHO Margaret Harris przyznała na konferencji w Genewie, że USA mogą stać się kolejnym epicentrum pandemii. – Widzimy teraz bardzo duże przyspieszenie pojawiania się nowych przypadków w Stanach Zjednoczonych, więc potencjalnie jest to możliwe – powiedziała Harris.Z ponad 50 tysiącami potwierdzonych zakażeń Stany Zjednoczone stały się trzecim krajem na świecie pod względem liczby zakażonych po Chinach i Włoszech. Zdecydowanie najwięcej przypadków koronawirusa w USA potwierdzono w stanie Nowy Jork. We wtorek 24 marca wieczorem czasu polskiego potwierdzono łącznie już 25 665, o 4 790 osób więcej od poprzedniego dnia. W Nowym Jorku zmarły w ciągu ostatniej doby 53 osoby, co łącznie daje 210 ofiar śmiertelnych w tym stanie.

