Ambasador Rosji wezwany do polskiego MSZ. Chodzi o fake newsa

„Polska nie zezwoliła na przelot rosyjskich samolotów przez swoją przestrzeń powietrzną z pomocą do Włoch. To podłość na poziomie polityki publicznej. Tym bardziej, że pomoc ta trafiła do kraju sojuszniczego UE i NATO. Rosja nie powinna od tej pory w żadnym wypadku wychodzić naprzeciw Polsce. W niczym” – napisał na Twitterze Aleksiej Puszkow. Słowa polityka cytuje Onet.

Te informacje już kilka dni temu zdementował wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz. „Czas napięcia zw. z epidemią wykorzystywany jest także do rozbijania jedności europejskiej i transatlantyckiej. (poprzez dezinformacje). Żaden samolot lecący z pomocą dla Włoch nie został zablokowany. Polska przestrzeń powietrzna dla tranzytu jest otwarta. Bądźmy uważni” – napisał Marcin Przydacz.

Komunikat MSZ

W czwartek 26 marca do Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w związku z wypowiedzią Puszkowa wezwany został ambasador Federacji Rosyjskiej w Polsce. „Strona polska wyraziła oburzenie absurdalnym zarzutem sformułowanym przez prominentnego rosyjskiego polityka, podkreślając, że rozpowszechnianie fałszywych informacji, które dzielą państwa i społeczeństwa jest wyjątkowo naganne w sytuacji, gdy naszym wspólnym zadaniem powinno być zwalczenie bezprecedensowego zagrożenia w postaci śmiercionośnej pandemii, która nie zna granic” – czytamy. Jednocześnie ambasador Siergiej Andriejew został poinformowany o liście napisanym przez marszałek Elżbietę Witek do Przewodniczącej Rady Federacji Walentyny Matwijenko z apelem o zdyscyplinowanie senatora Aleksieja Puszkowa i zwrócenie szczególnej uwagi na potrzebę działania w duchu solidarności w obliczu rozszerzającej się pandemii.

„Ambasador Andriejew wskazał, że oficjalne organy Federacji Rosyjskiej nie kontrolują środków masowego przekazu, a fałszywej informacji nie potwierdziły, ani jej nie powieliły. Została ona także usunięta z platformy Twitter przez samego senatora Puszkowa” – podaje polskie MSZ w opublikowanym komunikacie. „Ambasador Federacji Rosyjskiej zgodził się, że próby wykorzystywania obecnej sytuacji do walki politycznej przynoszą szkodę globalnym wysiłkom na rzecz powstrzymania COVID-19 i zapewnił, że władze Federacji Rosyjskiej są zdeterminowane, by uczestniczyć w międzynarodowej współpracy w walce z trwającą pandemią” – podano dalej.

