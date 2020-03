Kiedy wrócimy do normalnego życia? Gowin: Przedawkowane lekarstwo mogłoby się okazać groźniejsze niż choroba

– Restrykcje nie znikną na pstryknięcie palcami. Powrót do normalności będzie musiał być etapowany, natomiast musimy rzeczywiście do tego, co pamiętamy sprzed paru tygodni, wracać w tempie możliwie jak najszybszym. Dlatego, że codziennie polska gospodarka, a więc my wszyscy, nie przedsiębiorcy, my wszyscy jako naród, tracimy wiele miliardów złotych – powiedział wicepremier w rozmowie z telewizją wPolsce.

Zdaniem Jarosława Gowina, „w przypadku przetrzymywania takiego stanu przez czas dłuższy niż kilka kolejnych, najbliższych tygodni, wówczas przedawkowane lekarstwo mogłoby się okazać dużo groźniejsze niż choroba”. – Musimy przygotowywać się jako państwo i jako społeczeństwo na drugą fazę walki z koronawirusem. Ona powinna polegać na tym, że szczególną opiekę otaczamy grupy te najbardziej zagrożone, czyli seniorów i osoby z chorobami takimi jak choroby wieńcowe, cukrzyca, etc, bo one są bardzo narażone na ciężki przebieg tej choroby, natomiast reszta społeczeństwa musi wracać stopniowo do swoich codziennych obowiązków, bo inaczej polskie państwo, przede wszystkim polska gospodarka uległaby załamaniu – tłumaczył polityk.

Według Jarosława Gowina po kolejnych dwóch miesiącach zamrożenie gospodarki po prostu nie byłoby do czego wracać.

Czytaj także:

Wiceminister nauki: Śmiertelność zakażonych koronawirusem w Polsce na poziomie 2 proc.