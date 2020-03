Terlecki kpi z szefa PO: Jest naszą wtyczką w totalnej opozycji. W nagrodę zostanie prezesem partii

„Musimy się w końcu przyznać: Budka jest naszą wtyczką w totalnej. Ujawnił że Kidawa-Błońska jest sympatyczną marionetką, wywołał wojnę PO z PSL i Lewicą, obniżył sondaże opozycji i nadal pajacuje w Sejmie” – napisał Ryszard Terlecki na Twitterze. „W nagrodę zostanie prezesem nowej partii PO-Wesoła Frakcja ” – dodał wicemarszałek Sejmu z PiS.

Wpis Ryszarda Terleckiego nawiązuje do napiętej sytuacji, która miała miejsce w związku z czwartkowym posiedzeniem Sejmu, na którym posłowie przyjęli zmiany w regulaminie pozwalające na pracę zdalną w czasie epidemii koronawirusa.

Jeszcze w środę PSL nagłośniło na Twitterze słowa „Konstytucja ważniejsza od ludzkiego życia”, które kandydatka PO na prezydenta miała powiedzieć w trakcie prezydium Sejmu. W czwartek Małgorzata Kidawa-Błońska zapewniała, że przypisywane jej słowa nigdy nie padły.

Z kolei Partia Razem już po czwartkowym posiedzeniu Sejmu opublikowała nagranie, które ma dowodzić kontrowersyjnej wypowiedzi posła KO Sławomira Nitrasa, które miały paść w stronę posłów Lewicy. Nitras twierdzi, że to kłamstwo.

„Tego mu nie zapomną”

Poprzedni wpis, który Ryszard Terlecki zamieścił na Twitterze również dotyczył przewodniczącego PO. Wicemarszałek Sejmu opublikował go w środę 25 marca, w dniu, w którym została podjęta decyzja o przeprowadzeniu w czwartek posiedzenia Sejmu w budynku przy ulicy Wiejskiej, na którym zmieniono regulamin obrad.

„Biedny Budka w trzy dni stracił szansę na utrzymanie przywództwa w PO. Kazał swoim posłom przyjechać do Sejmu i narazić się na zakażenie tylko po to, żeby podleczyć swoje kompleksy. Ośmieszył Kidawę-Błońską i do reszty skłócił swoją partię” – pisał wtedy Terlecki. „Tego mu nie zapomną” – dodał.

