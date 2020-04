Schetyna ocenia głosowanie korespondencyjne. „To jest kompletna wirusowa bomba”

– Przecież zdajemy sobie sprawę, czy powinniśmy sobie zdawać sprawę, jaka jest skala dotarcia, jaka jest możliwość rozpowszechniania się wirusa przez koperty, listy, karty wyborcze rozsyłane po całym kraju. Jeżeli to będzie na skalę masową, to przecież to jest kompletna wirusowa bomba – powiedział Grzegorz Schetyna na antenie Radia Zet. – Jeżeli ktoś w taki sposób nie tylko chce łamać demokrację, ale tak naprawdę narażać miliony ludzi na roznoszenie wirusa w taki bezmyślny sposób, to jest po prostu szkodnikiem albo osobą szaloną – dodał polityk PO.

– Pisanie prawa w taki sposób, pisanie go przeciwko Polakom jest po prostu szkodnictwem politycznym. I ci, którzy to robią dzisiaj, na pewno za to odpowiedzą. Nie tylko politycznie, ale także prawnie. To jest po prostu zagrożenie dla nas wszystkich – stwierdził Grzegorz Schetyna w dalszej części audycji. Beata Lubecka dopytywała polityka PO, kto konkretnie miałby odpowiedzieć prawnie. – Ci, którzy będą za tym, ci, którzy ten projekt wprowadzą, i ci, którzy będą za nim głosować. Tzn. to jest po prostu, to jest bomba. Ja porównuję skalę zagrożeń – wyprodukowania milionów listów, kart wyborczych i wysłania ich przez urzędy pocztowe, przez listonoszy do poszczególnych mieszkań – tylko do szaleństwa tego, które wynikało ze zorganizowania meczów w Madrycie i Mediolanie, które doprowadziły do kompletnej epidemiologicznej bomby we Włoszech i Hiszpanii. Trzeba sobie zdawać sprawę, jakie będą konsekwencje – porównywał Grzegorz Schetyna.

