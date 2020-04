Rząd mimo pandemii planuje delegację do Smoleńska. „Wypełnia swoje obowiązki służbowe”

– Premier Mateusz Morawiecki chciałby tego dnia oddać hołd oficerom pomordowanym w Katyniu i ofiarom katastrofy z 2010 roku pod Smoleńskiem, oczywiście o ile będzie to możliwe ze względów formalno-prawnych i ze względów bezpieczeństwa – powiedział Michał Dworczyk w Onecie. – Pragnę przypomnieć, że rząd robi wszystko, żeby państwo, na ile to możliwe funkcjonowało w tych trudnych warunkach. Funkcjonują zakłady pracy, funkcjonuje komunikacja miejska i ogólnokrajowa, przygotowujemy się do egzaminów maturalnych i ósmoklasisty, do wyborów – dodał szef KPRM. Dworczyk podkreślał także, że „państwo musi działać mimo tych wszystkich wyzwań, które przed nami stoją w związku z pandemią”.

„Wypełnia swoje obowiązki służbowe”

– Rządowa delegacja, w której premier wraz z bardzo okrojoną delegacją rządową, chce oddać hołd pomordowanym i tym, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej, wypełnia swoje obowiązki służbowe. Jest to jeden z tych elementów państwa, które funkcjonują cały czas pomimo trudnej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy – powiedział w programie „Onet Rano” Michał Dworczyk. Szef KPRM podkreślał także konieczność zachowania zasad dotyczących kwestii bezpieczeństwa. – Natomiast oczywiście tutaj, tak jak wszędzie, muszą być przestrzegane szczególne przepisy, szczególne zasady i tak jak powiedziałem do tej delegacji dojdzie tylko wtedy, kiedy będzie pewność, że będzie mogła być ona zorganizowana w sposób bezpieczny – stwierdził Michał Dworczyk.

Czytaj także:

Koronawirus. Ponad 200 tys. zachorowań i 5 tys. zgonów w USA. Trump: Walczymy na każdym froncie