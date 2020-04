Jarosław Gowin: Wybory nie mogą się odbyć 10 maja. Polska potrzebuje jedności

„Jest dla mnie oczywiste: wybory nie mogą odbyć się 10 maja. Będę do tego przekonywał cały obóz Zjednoczonej Prawicy, bo Polska potrzebuje naszej jedności” – napisał na Twitterze wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Przypomnijmy, w piątek 3 kwietnia Porozumienie Jarosława Gowina wystąpiło z propozycją zmiany w konstytucji, która umożliwi przedłużenie kadencji Andrzeja Dudy, a zarazem przesunięcie terminu wyborów prezydenckich. Wicepremier zaapelował do posłów wszystkich opcji, by poparli jego pomysł.

Jak swoją propozycję tłumaczył minister nauki i szkolnictwa wyższego? – Nie ma pewności czy wybory mogłyby odbyć się ze względów epidemiologicznych latem, czy mogłyby odbyć się jesienią, natomiast wszystkie dane naukowe wskazują, że bezpiecznym terminem jest przesunięcie wyborów prezydenckich o dwa lata – stwierdził Gowin. Wicepremier zaapelował przy okazji do wszystkich polityków, a w pierwszej kolejności do koalicjantów ze Zjednoczonej Prawicy. – Zmiana konstytucji wymaga szerokiego porozumienia wszystkich sił politycznych. Dlatego apelujemy do posłów Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, Koalicji Polskiej, PSL, ruchu Kukiz’15, Konfederacji, aby dzisiaj, jutro i w poniedziałek zebrać niezbędne podpisy po to, żeby za 30 dni projekt mógł być procedowany – podkreślił Gowin.

