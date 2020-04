Dymisja Gowina. Jak tę decyzję komentują politycy? „Hamlet”, „Człowiek ze stali”

Jarosław Gowin podczas konferencji prasowej w Sejmie przypomniał, że w kontekście terminu wyborów prezydenckich najpierw zaproponował przełożenie ich o rok, na co zgodził się PSL. Później – jak kontynuował – wyszedł z propozycją zmian w konstytucji i przesunięcia wyborów o dwa lata. Na to przystał tylko PiS. – Powiedzmy sobie otwarcie. Polska klasa polityczna nawet w tak trudnych warunkach nie potrafi się porozumieć – ocenił Gowin, po czym przypomniał, że teraz pojawiła się propozycja czysto korespondencyjnego. Choć przyznał, że taka ustawa jest potrzebna, zaznaczył, że wybory powinny być przesunięte i termin 10 kwietnia nie wchodzi z grę. – Dlatego jako posłowie Porozumienia zaproponowaliśmy naszym koalicjantom ze Zjednoczonej Prawicy poprawkę polegającą na wprowadzeniu vacatio legis trzymiesięcznego, rozstrzygającego o przełożeniu terminu wyborów. Ta propozycja nie została przez naszych koalicjantów przyjęta. Ponieważ nie przekonałem ich do tego, podaję się do dymisji – wyjaśniał.

Decyzja Gowina jest szeroko komentowana przez polityków opozycji na Twitterze.

