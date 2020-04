NA ŻYWO: Sejm znów zajmuje się głosowaniem korespondencyjnym

19:27 - Chciałbym zaapelować do Wysokiej Izby o powściągnięcie emocji, zawieszenie walki partyjnej. W nadzwyczajnej sytuacji pokażmy, ze potrafimy nie gorzej niż inne narody wspólnie działać. To nie czas na przepychanki, dezinformację, jałowe spory - mówił Sobolewski. 19:24 - Jak będę chciał podyskutować, to się umówię z panem - rzucił poseł Sobolewski do jednego z przedstawicieli PO, protestującego przeciwko odczytywanym słowom. Poseł PiS postanowił bowiem przypomnieć słowa parlamentarzystów Platformy z 2013 roku, kiedy to popierali oni głosowanie korespondencyjne. 19:19 Projekt przedstawia Krzysztof Sobolewski z PiS.



Jak dowiadujemy się z uzasadnienia projektu, przewiduje on, że w wyborach na prezydenta głosowanie w trybie korespondencyjnym będzie jedynym możliwym.



Każdy wyborca otrzymać ma własny pakiet wyborczy z kartą do głosowania. Państwo ma dostarczyć wszystko obywatelom bez żadnych działań z ich strony. 19:19 Sejm przyjął wniosek o rozpoczęcie prac nad projektem ustawy. Rozpoczęto pierwsze czytanie projektu. 19:13 Marszałek przeszła do projektu ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. - zwanej potocznie ustawą o głosowaniu korespondencyjnym, czy też "głosowaniu pocztowym". 19:12 Sejm wniosek Grzegorza Brauna odrzucił. W przypadku wniosku Borysa Budki marszałek stwierdziła, że stosowne opinie prawne są już przygotowane i zostaną klubom poselskim dostarczone. 19:09 Wniosek formalny Grzegorza Brauna.



- Wnoszę o odroczenie tych obrad do chwili, kiedy państwo ogarniecie się i przedstawicie na przykład te opinie, do tej pory nieujawnione. Myślę, że jednak wrzucanie do systemu projektu zmiany prawa tak ważnego, z planem przegłosowania wszystkiego jeszcze przed północą, to naprawdę są igraszki, które nie mogą się dobrze skończyć - mówił. 19:07 Czas na wniosek formalny Borysa Budki.



- To co dzisiaj dzieje się tutaj w Sejmie, to po raz kolejny wasza prawdziwa twarz. Przegraliście głosowanie i chcecie po raz kolejny wprowadzić ten sam projekt ustawy. To samo zrobicie z wyborami prezydenckimi - mówił.



Zawnioskował o zwołanie Konwentu Seniorów i zbadanie zgodności działań PiS z Konstytucją oraz prawem UE. 19:06 Sejm odrzucił wniosek o przerwę. 19:03 Trwa głosowanie nad wnioskiem o przerwę. Najwyraźniej w związku z wcześniejszymi problemami niektórych posłów wprowadzono o wiele dłuższy czas na oddanie głosu i późniejsze ich przeliczanie. Cały proces trwa bowiem znacznie dłużej niż do tej pory. 18:56 Krzysztof Śmiszek z Lewicy wniósł o przerwanie obrad i zwołanie Konwentu Seniorów. Poinformował o uruchomieniu "Białej Księgi partactwa i nieumiejętności PiS-u".



twitter.com 18:56 Marszałek Sejmu stwierdziła forum i przeszłą do wniosków formalnych. 18:54 W dalszym ciągu trwa sprawdzanie, czy wszystkim posłom wszystko działa. Oczywiście w ramach wznowionych już obrad, w świetle kamer. 4-godzinna przerwa była na to za krótka? 18:46 Marszałek Elżbieta Witek wznowiła obrady. Rozpoczęła od sprawdzenia kworum i spraw technicznych. Postanowiła sprawdzić, czy u wszystkich sprzęt do głosowania zdalnego działa jak należy.



Dziś po południu problemy tego rodzaju po raz pierwszy pokrzyżowały plany koalicji rządzącej. Wcześniej reklamacje przedstawicieli opozycji były ignorowane.



PiS chce powtarzać sejmowe głosowanie. Tyszka: To nie jest podstawa do reasumpcji 18:45 Nie od dziś pojawiają się też głosy, że problemowi wyborów poświęcane jest zbyt dużo uwagi, zwłaszcza w trakcie epidemii.



twitter.com 18:44 Dziennikarze czytają w tym czasie nowy projekt ustawy ws. głosowania korespondencyjnego, zgłoszony przed godziną przez klub PiS.



twitter.com 18:40 Wznowienie obrad ma już 10-minutowe opóźnienie, dlatego posłowie zajmują sobie ten czas aktywnością na Twitterze:



twitter.com 18:20 Wznowienie obrad ma rozpocząć się o 18:30



Pierwotnie marszałek Witek ogłosiła przerwę do wtorku, jednak później pojawiła się informacja o zmianie planów.



