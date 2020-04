Program 500+ zostanie zawieszony przez koronawirusa? Andrzej Duda zabrał głos

Tarcza antykryzysowa, która ma pomóc przedsiębiorcom w łagodzeniu skutków walki z pandemią koronawirusa ma kosztować ponad 212 mld złotych. Wpływy do budżetu są mniejsze, ponieważ firmy nie zarabiają, pracodawcy zwalniają pracowników a ci nie generują dochodów. W związku z tym pojawiły się pytania dotyczące programów socjalnych wprowadzonych przez partię rządzącą. - Za kryzys gospodarczy w formie dzisiejszej pomocy antykryzysowej płacą najsłabsi. W tamtym tygodniu w kuluarach sejmowych chodząc i rozmawiając z posłami PiS, słyszałem: no, trzeba będzie się wycofać z 500+, trzeba będzie obciąć, zmniejszyć, złożyć to na karb kryzysu - powiedział w rozmowie z Gazeta.pl Krzysztof Gawkowski.

Andrzej Duda o braku odpowiedzialności

Podczas specjalnej sesji Q&A na Facebooku do sprawy odniósł się Andrzej Duda. - To są absolutnie nieprawdziwe informacje o tym, że 500 Plus miałoby być zawieszane czy zmniejszone. Absolutnie nie ma takiego planu, by w jakikolwiek sposób cokolwiek zmieniać na gorsze w programie 500+. On jest realizowany, jest bardzo ważny dla rodzin i wszyscy mamy tego świadomość, że jest ogromnie dla nich ważny, zwłaszcza w obecnej, bardzo trudnej sytuacji - zapewnił prezydent. Andrzej Duda podkreślił, że aktualnie 500+ to jest poczucie stabilności dla bardzo wielu rodzin. - Wszystkie informacje, które się na ten temat pojawiają, są nieprawdziwe. Niestety niektórzy politycy opozycji nieodpowiedzialnie o tym mówią - dodał prezydent.

