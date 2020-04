Japonia wprowadza stan wyjątkowy w odpowiedzi na pandemię COVID-19. „Bitwa dopiero się rozpoczęła”

Premier Shinzo Abe wezwał obywateli Japonii do dystansowania się od innych ludzi i ograniczenia swoich kontaktów do minimum. Polityk zaapelował także, aby unikali „niepotrzebnych wycieczek”, ograniczając wyjścia z domów. Stan wyjątkowy wprowadzony będzie w prefekturach Tokio, Chiba, Kanagawa, Saitama, Osaka, Hyogo i Fukuoka. Abe zapowiedział, że we wtorek wieczorem poinformuje o szczegółach podjętej decyzji.

Deklaracja o wprowadzeniu stanu wyjątkowego w Japonii pojawiła się tuż po tym jak w kraju poinformowano o potwierdzeniu 252 nowych przypadków zakażenia koronawirusem i siedmiu kolejnych ofiarach śmiertelnych. Łączne liczba zakażonych w Japonii wzrosła do ponad 4600. Z powodu COVID-19 zmarło 91 pacjentów.

„Bitwa dopiero się rozpoczęła”

Jak podaje CNN, na premiera Abe spadła fala krytyki za to, że już wcześniej nie wprowadził środków nadzwyczajnych, ponieważ eksperci ostrzegali, że prawdziwa liczba przypadków może być znacznie wyższa niż sugerują oficjalne statystyki, z powodu braku „szeroko zakrojonych" testów. – W niektórych przypadkach liczba pacjentów może być kilka razy lub nawet dziesięć razy większa – powiedział doktor Yoshihiro Takayama z Okinawa Chubu Hospital. – Bitwa dopiero się rozpoczęła – dodał.

