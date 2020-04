Rocznica katastrofy smoleńskiej. Minister Dworczyk przedstawił szczegóły obchodów

Według informacji ujawnionych przez ministra Dworczyka, obchody rozpocznie o godzinie 8:41 Jarosław Kaczyński, który złoży wieńce pod pomnikami śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz pozostałych ofiar katastrofy. W tym roku jednak, ze względu na obostrzenia z powodu pandemii, nie będzie mu asystować delegacja polityków PiS.

Szef kancelarii premiera przekazał, że o godzinie 9:00 w tych samych miejscach hołd ofiarom złoży również premier Mateusz Morawiecki. Po nim podobnie postąpią inni przedstawiciele rządu. Mają pojawiać się przed pomnikami w małych grupach, by pozostać w zgodzie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa.

Stosowne upamiętnienie będzie miało też miejsce w budynkach ministerstw, w których zamieszczono tablice upamiętniające katastrofę z 10 kwietnia 2010 roku. Nie będzie za to delegacji do Smoleńska. Jak wyjaśniał Michał Dworczyk, strona polska nie dostała odpowiedzi co do najistotniejszych kwestii, więc premier Morawiecki podjął decyzję o porzuceniu tego pomysłu.

Czytaj także:

Macierewicz ogłosił że raport smoleński jest gotowy. Rzucił oskarżenia pod adresem TuskaCzytaj także:

Rządowa delegacja nie poleci 10 kwietnia do Smoleńska. „Wizyta w późniejszym terminie”Czytaj także:

Zbrodnia katyńska. Dokładnie 80 lat temu rozstrzelano pierwszych polskich oficerów