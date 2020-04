Wałęsa o Kaczyńskim: Należy jak najszybciej umieścić go w zabezpieczonym miejscu

W związku z pandemią koronawirusa były prezydent ma pewien pomysł odnoszący się do lidera Prawa i Sprawiedliwości. „Groziłem. ostrzegałem, prosiłem, Kaczyńscy, to nieszczęście dla Polski,dlatego dziś wnioskuję: należy jak najszybciej Jarosława Kaczyńskiego umieścić w zabezpieczonym miejscu” – zaapelował Lech Wałęsa w swoim ostatnim wpisie na Facebooku.

Wcześniej były prezydent za pośrednictwem mediów społecznościowych zabrał również głos w sprawie sporu dotyczącego organizacji wyborów prezydenckich. „Propozycja Gowina (chodzi o wydłużenie jednorazowo kadencji prezydenta na okres 7 lat - red.) ma wciągnąć opozycje na uzyskanie zgody by naginać, czy łamać konstytucję, co usprawiedliwi wcześniejsze łamanie i naginanie konstytucji przez PIS-owców. Dlatego nie można się na to zgodzić” – stwierdził Lech Wałęsa.

Czytaj także:

Gowin podaje się do dymisji, co z wyborami? Prof. Chwedoruk: Kuriozum prawne i polityczne