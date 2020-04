Dziś decyzja rządu ws. obostrzeń w walce z koronawirusem. Co ze szkołami i wyjazdami na święta?

W czwartek o godz. 11:30 w KPRM rozpocznie się posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Na spotkaniu mają zapaść ostateczne decyzje w sprawie przeprowadzenia egzaminów ósmoklasistów i matur oraz terminu, w którym uczniowie powrócą do szkół. Dodatkowo spodziewane są nowe informacje dotyczące sposobu obchodzenia Wielkanocy – w tym ograniczeń dotyczących uczestnictwa w nabożeństwach religijnych w kościołach, a także wyjazdów na święta. Jednym z branych pod uwagę pomysłów miał być zakaz opuszczania miejscowości. Jak wynika z informacji „DGP", rząd ocenił jednak, że byłoby to trudne do wyegzekwowania.

„Pracujemy nad tym, żeby to zrobić w sposób jak najbezpieczniejszy”

Na temat planów dotyczących wprowadzania nowych restrykcji wypowiedział się minister zdrowia w Radiowej Jedynce. – Nie przewidujemy żadnych nowych, drastycznych obostrzeń. Te, które wprowadziliśmy, pokazują, że nastąpiła bardzo istotna redukcja. Dziś mielibyśmy 25 tys. przypadków, gdyby nie to, że takie obostrzenia były wprowadzone – tłumaczył minister zdrowia. Łukasz Szumowski zaznaczył, że obecnie mamy nieco ponad 5 tys. chorych, czyli pięciokrotnie mniej. – To są obostrzenia, które są skuteczne, przynajmniej w części. Gdybyśmy uwolnili wszystko na święta Wielkanocy, mielibyśmy 30-40 proc. więcej, a to oznacza jeszcze gwałtowniejszy przyrost niż ten bez restrykcji – wskazał Szumowski. Minister zdrowia zaznaczył, że restrykcje zostaną utrzymane, a postanowienia zapadną na posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Szumowski potwierdził też słowa premiera, że po Wielkanocy planowane jest częściowe znoszenie obostrzeń, dotyczących poszczególnych branż, tak by nie powodować rosnących strat w gospodarce. – Na pewno jakieś formy poluzowania nastąpią. Pracujemy nad tym, żeby to zrobić w sposób jak najbezpieczniejszy, z pewną ochroną, m.in. zasłaniania ust, co jest stosowane w niektórych krajach – wskazał.

