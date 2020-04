Jarosław Kaczyński wspomina brata. „Jeden z najwybitniejszych ludzi nowoczesnych dziejów Polski”

Na antenie Polskiego Radia Jarosław Kaczyński przypomniał w skrótowej formie polityczną drogę swojego brata. Podkreślił także ogromny wkład Lecha Kaczyńskiego w budowanie Prawa i Sprawiedliwości. – Przynajmniej od 1994 r. obaj prowadziliśmy akcję zmierzającą do zaostrzenia walki z przestępczością, jednak bez żadnych skutków. Kiedy brat został ministrem sprawiedliwości, zaczął tę ideę wcielać w życie. To dało mu potężną popularność i dlatego mogliśmy stworzyć Prawo i Sprawiedliwość. Bez tego prawica byłaby przegrana, a PiS byłoby co najwyżej pomysłem, niczym więcej – mówił Jarosław Kaczyński.

„Jeden z najwybitniejszych, najbardziej znaczących ludzi nowoczesnych dziejów Polski”

Prezes Prawa i Sprawiedliwości przypomniał także, co było najważniejsze dla Lecha Kaczyńskiego jako prezydenta zarówno w polityce zagranicznej, jak również krajowej. – W wymiarze międzynarodowym wiązała się z bezpieczeństwem Polski. W wymiarze wewnętrznym zaś odnosiła się do naszej tradycji, historii, w tym jej umacniania, a także wszystkiego, co powodowało, że nasz kraj się zmieniał – podkreślił Jarosław Kaczyński. – To przede wszystkim jest przesłanka jego wpisania się w polską historię w sposób bardzo poważny, jako jednego z najwybitniejszych, najbardziej znaczących ludzi nowoczesnych dziejów Polski – ocenił polityk.

