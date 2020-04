Patryk Jaki broni wizyty Kaczyńskiego na zamkniętym cmentarzu. „Należy stosować się do przepisów”

Jak twierdzi europoseł PiS, wizyta Jarosława Kaczyńskiego na Cmentarzu Powązkowskim była oficjalną delegacją państwową, a przy grobie matki i symbolicznym grobie brata prezes partii pojawił się w związku z obchodami katastrofy smoleńskiej. Patryk Jaki przekonywał, że jeżeli „w miarę normalnie może działać Biedronka, to również w miarę normalnie może działać państwo, którego ważną częścią jest śmierć prezydenta RP”.

Pytany o brak w delegacji Barbary Nowackiej (Inicjatywa Polska, KO), której matka również uczestniczyła we we wspomnianej katastrofie, i które także spoczywa na Powązkach, Patryk Jaki również znalazł wytłumaczenie. – Ona jest częścią opozycji, która na tym wydarzeniu próbuje zbić kapitał polityczny. Gdyby zgłosiła chęć udziału w delegacji, to nikt by jej nie odmówił – powiedział.

Europoseł zarzucał TVN, że przez materiał stacji o wizycie Kaczyńskiego na cmentarzu na prezesa PiS „wylała się fala hejtu”. Pytany o zwykłych warszawiaków, którzy tego dnia nie mogli odwiedzić swoich bliskich na grobach, były kandydat na prezydenta Warszawy stwierdził, że nie mieli oni prawa do takich odwiedzin. Podkreślił, że należy stosować się do przepisów i dodał, że rozporządzenie wyłącza z nich delegacje państwowe.

