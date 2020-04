Kaczyński: UE wymaga poważnych reform. Koronawirus wielu ludziom uświadomił jej słabość

Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla „Gazety Polskiej”, którego fragment opublikował portal niezalezna.pl stwierdził, że przeciwstawienie: Polska - Unia Europejska jest „zupełnie sztuczne”. Równocześnie pośrednio odniósł się też do ostatniej decyzji TSUE, który zawiesił Izbę Dyscyplinarną Sadu Najwyższego.

„ Polska powinna być w UE, ale Unia nie jest państwem - w żadnym tego słowa znaczeniu - a organizacją międzynarodową, której kraje członkowskie oddają suwerenność w bardzo niewielkiej - poza relacjami gospodarczymi ” – podkreślił prezes PiS w rozmowie z dziennikarką „Gazety Polskiej”. „ Na pewno nie ma ona najmniejszych kompetencji w sprawach dotyczących wymiaru sprawiedliwości. Jeśli można z tego wszystkiego, co obserwujemy, wyciągnąć jakieś praktyczne wnioski, to one brzmią następująco: UE wymaga bardzo poważnych reform i zmian ” – dodał.

Zdaniem Kaczyńskiego UE „musi być organizacją suwerennych narodów europejskich, opartą o kartę Narodów Zjednoczonych, mówiącą o tym, iż państwa członkowskie poza ściśle i precyzyjnie wyznaczonymi obszarami, same załatwiają swoje sprawy i nikt nie ma prawa w to się wtrącać”. „ Jestem przekonany, że trwający kryzys związany z epidemią bardzo wielu ludziom uświadomił słabość Unii i unaocznił kluczowe znaczenie państw narodowych ” – ocenił.

