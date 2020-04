Rosyjska defilada przełożona. Władimir Putin: Data 9 maja jest święta

– Do święta pozostało mniej niż miesiąc. Data 9 maja jest święta, tak samo jak życie każdego człowieka. Ryzyko jest zbyt duże. To nie daje mi prawa do rozpoczęcia przygotowań – powiedział Putin podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa kraju. Jego wystąpienie transmitowała telewizja Rossija 24.

Przekazał, że przygotowania do obchodów rozpoczęły się zarówno na szczeblu ogólnokrajowym, jak i w regionach. Niemniej szczyt epidemii koronawirusa w Rosji jeszcze nie nastąpił i ryzyko związane z epidemią jest bardzo wysokie – wyjaśnił. Polecił następnie resortom siłowym i organom władzy „zmienić grafik i przełożyć przygotowania do defilady wojskowej na Placu Czerwonym i do defilad w regionach".

Putin nie wskazał dokładnej daty, kiedy obchody mogą się odbyć. Zapewnił jednak, że Rosja przeprowadzi zarówno defiladę, jak i organizowane 9 maja w całym kraju pochody o nazwie Nieśmiertelny Pułk. W minionych latach Putin brał udział w tych pochodach w Moskwie.

Prośbę do prezydenta o przełożenie defilady na inny termin skierowały w środę organizacje kombatanckie. Zaapelowały one o przeprowadzenie jej wtedy, gdy poprawi się sytuacja epidemiczna w kraju. Portal RBK podał w środę wieczorem, że Kreml zadecydował o przełożeniu obchodów. Źródło w ministerstwie obrony powiedziało dziennikowi „Wiedomosti", że przygotowania wstrzymano.

W Rosji odnotowano w ciągu ostatniej doby 3448 nowych przypadków koronawirusa i łączna liczba infekcji sięgnęła 27938. Zmarły dotąd 232 osoby, wyleczono 2304 pacjentów z Covid-19.

Obchody Dnia Zwycięstwa, świętowanego w Rosji 9 maja, w tym roku miały mieć wyjątkowo uroczysty charakter ze względu na jubileuszową, 75. rocznicę zakończenia II wojny światowej w Europie. W defiladzie wojskowej na Placu Czerwonym miało wziąć udział 15 tysięcy żołnierzy. Na obchody władze Rosji zaprosiły przywódców innych państw. Liderzy zachodni przestali przyjeżdżać do Moskwy na defiladę 9 maja po aneksji ukraińskiego Krymu przez Rosję w 2014 roku.

Z Moskwy Anna Wróbel (PAP)

