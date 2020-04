Kiedy kolejny etap znoszenia obostrzeń związanych z koronawirusem? Piotr Müller komentuje

Od poniedziałku 20 kwietnia zaczął obowiązywać I etap znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem. Przewiduje on m.in., że zakupy w sklepie może zrobić w jednym czasie więcej osób, przywrócona została możliwość przemieszczania się oraz otwarto wstęp do lasów i parków. Kolejne zmiany w ograniczeniach wprowadzonych w związku epidemią koronawirusa nastąpią po rekomendacji ministra zdrowia.

Rzecznik rządu pytany we wtorek jakie są szanse, by wprowadzić od najbliższego poniedziałku kolejny etap znoszenia ograniczeń, odparł, że nie chce w tej kwestii ścigać się na obstawianie zakładów. – Ogłosimy to pod koniec tego tygodnia (...), czy to będzie drugi etap, to powiemy pod koniec tygodnia – zapowiedział Müller. II etap ma polegać na otwarciu w weekendy sklepów budowlanych, a także otwarciu hoteli i innych miejsc noclegowych oraz niektórych instytucji kultury – bibliotek, muzeów i galerii sztuki. (PAP)

autor: Rafał Białkowski



Czytaj także:

Andrzej Duda komentuje pomysł przedstawiony przez Budkę. „Ja słucham eksperta”