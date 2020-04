Biedroń przedstawił plan antykryzysowy: Maseczki dla każdego, 100 tys. testów na koronawirusa dziennie

– Kiedy ludzie otrzymują wypowiedzenia pocztą a przedsiębiorcy są na skraju bankructwa, gdy ludzie w szpitalach widzą, że mający ich chronić sami nie mają podstawowych środków ochronnych - potrzebujemy nadziei – mówił Robert Biedroń na konferencji w Warszawie. „ Plan #ZdrowaPolska to: pomoc dla dotkniętych przez kryzys, rozwiązania, usprawniające rynek pracy, opieką zdrowotną czy systemem wsparcia dla potrzebujących, konkretne działania dla Polski rozpisane na miesiące i lata ” – zapewnił kandydat Lewicy na prezydenta.

Plan Roberta Biedronia został podzielony na 5 elementów - Zdrowie, Zdrowe państwo, zdrowe społeczeństwo, zdrowa praca i gospodarka i zdrowa codzienność. – Pierwszy filar to zdrowie, którego podstawą są testy. Musimy zwiększyć liczbę testów na koronawirusa tak, by w lipcu przeprowadzać ich codziennie 100 tys. Musimy też dofinansować ochronę zdrowia – mówił Biedroń na konferencji w Warszawie – Drugi filar to zdrowa praca i gospodarka. W ramach tego filary proponujemy dopłaty 75% do pensji dla pracowników, zwolnienia z ZUS dla przedsiębiorców i świadczenia kryzysowe – dodał.

Kolejny postulat Biedronia to powolne i systemowe otwieranie kolejnych branż gospodarczych. Biedroń proponuje, aby w maju otwarto salony usługowe m.in. fryzjerskie i kosmetyczne, w czerwcu restauracje i galerie handlowe, a w lipcu hotele i pensjonaty.

– Czwarty filar ma uzdrowić funkcjonowanie państwa. Musimy zakończyć rok szkolny w czerwcu na podstawie egzaminów online, egzamin ósmoklasisty i matury przełożyć na sierpień – kontynuował kandydat Lewicy na prezydenta omawianie swojego planu. – Piąty filar to uzdrowienie społeczeństwa. Poczta powinna dostarczyć każdemu obywatelowi maseczkę i rękawiczki. Powinniśmy też zapewnić opiekę nad dziećmi nad personelu medycznego – zapowiedział Biedroń.

Lider Wiosny postuluje też wyłączenie z obowiązku bezwzględnej kwarantanny osób doświadczających przemocy domowej i uruchomienie przez policję programu „Nie jesteś sama, nie jesteś sam!”, który chroniłby osoby zagrożone przemocą domową.

Filary programu wraz z postulowanymi datami wprowadzenia kolejnych kroków zostały przedstawione na grafikach opublikowanych w mediach społecznościowych. Nie przedstawiono tam jednak ani w jaki sposób kolejne punkty maja być finansowane, ani w jaki sposób program miałby byc w tych datach wprowadzony w życie bez większości w Sejmie.

