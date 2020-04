Bosak idzie w ślady Trumpa. Apeluje o zawieszenie składek na WHO

– Wzywam polski rząd, aby podobnie jak Stany Zjednoczone, zdecydował o zaprzestaniu finansowania Światowej Organizacji Zdrowia – globalistycznej, biurokratycznej i popełniającej masę błędów, finansowanej głównie przez koncerny farmaceutyczne organizacji – powiedział podczas konferencji prasowej Krzysztof Bosak. Polityk Konfederacji podkreślił, że Polska nie ma wpływu na działania WHO, a przelewa na jej konto 17 milionów złotych rocznie. – Nasz kraj nie może finansować podmiotów, z których polityką się nie zgadza. Mamy do czynienia z amokiem politycznej poprawności, który trwa w organizacjach międzynarodowych. Lepiej wydać te pieniądze na sprzęt ochronny dla naszej służby zdrowia. Więcej będzie z tego pożytku – dodał kandydat na prezydenta.

Inny polityk – Jakub Kulesza – zaznaczył, że nie tylko USA, ale również Japonia mówi głośno o rzekomych błędach popełnionych przez ekspertów WHO. – To wynika nie tylko z braku kompetencji, ale i ze względów politycznych. Światowa Organizacja Zdrowia powinna być merytoryczna i pronaukowa, a taka nie jest. Nie wiemy, czy nasi politycy, stosując się do zaleceń WHO, popełniają błędy i czy te zalecenia mają podłoże merytoryczne, czy też ideologiczne lub polityczne – wyjaśnił.

Trump zawiesza składki na WHO



We wtorek 14 kwietnia na konferencji prasowej przed Białym Domem, prezydent USA poinformował, że polecił swojej administracji wstrzymanie płacenia składek na Światową Organizację Zdrowia. – Świat otrzymał wiele fałszywych informacji na temat przenoszenia i umieralności z powodu koronawirusa – mówił Donald Trump oskrażając o dezinformację WHO. – Jej liczne błędy przyczyniły się do tak wielu przypadków śmierci – stwierdził. Trump uważa, że WHO działało niewłaściwie ufając w dane o koronawirusie podawane przez chińskie władze i tym samym „promując dezinformację” Chin.

