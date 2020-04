„Nielegalnie, niegospodarnie, wbrew logice”. Politycy KO zapowiadają wniosek do NIK

– Panowie (premier Morawiecki i wicepremier Sasin) uparcie dążą do likwidacji wolnych wyborów w Polsce z uporem godnym pionierów radzieckich, którzy utrwalali komunistyczną władzę, dążą do tego, żeby zrobić wybory w trybie kopertowym – nielegalnie, niegospodarnie, wbrew logice, lekarzom, a przede wszystkim wbrew Polakom – powiedział Robert Kropiwnicki z KO podczas konferencji prasowej. – Dążą do tego, żeby na siłę zorganizować wybory, których Polacy nie chcą, po to tylko, żeby ich kolega, kompan partyjny mógł sprawować ten urząd w dalszym ciągu. To jest wielkie oszustwo – dodał polityk, którego słowa cytuje 300polityka.pl.

„Jesteśmy w trakcie przygotowywania wniosku do prokuratury w tej sprawie”

Na zorganizowanej w Sejmie konferencji prasowej głos zabrała także Kamila Gasiuk-Pihowicz. Polityk zapowiedziała złożenie wniosku do NIK. – W związku z ostatnimi działaniami PiS-u, a szczególnie wydaniem bezprawnych decyzji przez premiera Morawieckiego i ministra Sasina, które nakazują Poczcie Polskiej przygotowanie do przeprowadzenia wyborów korespondencyjnych, a PWPW druk około 30 mln kart do głosowania i oświadczeń, składamy wniosek do NIK o zbadanie legalności działań obciążających finanse publiczne podjętych przez KPRM, MAP oraz obydwie wymienione spółki skarbu państwa. Jesteśmy w trakcie przygotowywania wniosku do prokuratury w tej sprawie – poinformowała.

