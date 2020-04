Angela Merkel mówi o początkowej fazie pandemii koronawirusa. „Stąpamy po cienkim lodzie”

Niemcy to piąty kraj pod względem liczby potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem (150 tys.). Więcej chorych zdiagnozowano jedynie w Stanach Zjednoczonych (849 tys.), Hiszpanii (213 tys.), Włoszech (187 tys.) oraz Francji (159 tys.). W Niemczech z powodu wystąpienia powikłań związanych z COVID-19 zmarło ponad 5,3 tys. pacjentów. Lekarze stan kolejnych 2,9 tys. osób określają jako poważny lub krytyczny.

Merkel mówi o początkowej fazie epidemii



– Stąpamy po cienkim lodzie, a nawet najcieńszym – powiedziała Angela Merkel w Bundestagu, odnosząc się do rozprzestrzeniającej się pandemii koronawirusa. Kanclerz zaapelowała do rodaków o dyscyplinę w stosowaniu się do zaleceń i wprowadzonych w odpowiedzi na zagrożenie epidemiologiczne obostrzeń. Zaznaczyła także, że wszyscy musieliśmy się nauczyć żyć w nowej rzeczywistości. – Nie żyjemy w końcowej fazie pandemii, ale wciąż na jej początku – przestrzegała niemiecka polityk. – Jeśli wykażemy największą możliwą wytrzymałość i dyscyplinę na początku tej pandemii, będziemy mogli wrócić do życia gospodarczego, społecznego i publicznego szybciej i w sposób zrównoważony – prognozowała Angela Merkel.

