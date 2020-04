Marszałek Grodzki wygłosi dziś orędzie w TVP. Czego będzie dotyczyć?

Orędzie Tomasza Grodzkiego będzie poświęcone m.in. pracom Senatu nad ustawą o głosowaniu korespondencyjnym. Rozpocznie się w piątek 24 kwietnia o godz. 20.00 i będzie transmitowane przez TVP1. Przypomnijmy – w poniedziałek 6 kwietnia Sejm przyjął projekt ustawy w sprawie wyborów korespondencyjnych. Teraz o dalszych jego losach zadecyduje izba wyższa parlamentu.

Sceptycznie o projekcie ustawy w sprawie wyborów korespondencyjnych marszałek Grodzki wypowiadał się już na początku kwietnia. – Akt ustawodawczy mówiący o totalnym głosowaniu korespondencyjnym trafił do Senatu i tak, jak to już nie raz się zdarzało, będziemy musieli wykonać tę pracę, na którą w Sejmie, mówiąc eufemistycznie, nie było czasu – powiedział wówczas Tomasz Grodzki. W dalszej części konferencji prasowej marszałek Senatu wyjaśnił, jakie kroki zostaną podjęte. – To znaczy zasięgnąć opinii RPO, PKW, SN i innych autorytetów, po to ażeby wyrobić sobie zdanie na temat tego, jak ten akt ustawodawczy wpisuje się w wymogi konstytucyjne, jak on wpisuje się w zapisy o tym, że głosowanie musi być bezpośrednie, tajne itd. – zapowiadał Tomasz Grodzki.

„W tle jest gigantyczna, groźna, śmiertelna pandemia”

Marszałek Senatu przekonywał, że konsultacje w sprawie omawianego projektu będą szeroko zakrojone. – Zamierzamy zapytać również o opinię epidemiologów, lekarzy chorób zakaźnych, jak oni się do tego odnoszą, bo pamiętajmy, że w tle jest gigantyczna, groźna, śmiertelna pandemia – stwierdził Tomasz Grodzki. – Jeżeli wypełnienie aktu demokratycznego wyboru ma być związane z narażeniem swojego i cudzego zdrowia i życia, to należy sobie zadać fundamentalne pytanie, zwłaszcza w naszej kulturze śródziemnomorskiej, chrześcijańskiej, co jest ważniejsze, życie i zdrowie ludzkie czy akt wyborczy – stwierdził marszałek Senatu.

