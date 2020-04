KE odpuszcza ws. wyborów w Polsce? Jednoznaczne stanowisko rzecznika

– Nie zamierzamy podejmować kwestii wyborów w Polsce w ramach procedury art. 7 traktatu. To kraje członkowskie podejmują decyzje o wyborach – powiedział rzecznik Komisji Europejskiej, którego słowa cytuje Polska Agencja Prasowa na Twitterze. Co ciekawe, w czwartek 23 kwietnia komisarz Unii Europejskiej ds. Sprawiedliwości Didier Reynders przestrzegał, że jeżeli wybory odbędą się w konstytucyjnym terminie, ale korespondencyjnie, jak chce obóz rządzący, to mogą nie sprostać szeregowi norm międzynarodowych.

Wybory prezydenckie 2020

Wybory prezydenckie w Polsce zgodnie z planem mają się odbyć 10 maja. Opozycja domaga się przesunięcia terminu głosowania, a politycy Prawa i Sprawiedliwości przekonują, że wybory przeprowadzone w trybie korespondencyjnymi są najbezpieczniejszą formą w zaistniałej obecnie sytuacji zagrożenia epidemiologicznego.

W czwartek 9 kwietnia Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała ostatnie osoby, które zebrały co najmniej 100 tysięcy podpisów poparcia dla swoich kandydatur. Z 19 zgłoszonych kandydatów ostatecznie w wyborach prezydenckich zmierzą się obecnie urzędujący prezydent Andrzej Duda (z poparciem PiS), Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL), Małgorzata Kidawa-Błońska (Koalicja Obywatelska), Robert Biedroń (Lewica), Szymon Hołownia (kandydat niezależny), Krzysztof Bosak (Konfederacja), Stanisław Żółtek (Kongres Nowej Prawicy), Marek Jakubiak (Federacja dla Rzeczypospolitej), Mirosław Piotrowski (Ruch Prawdziwa Europa) oraz Paweł Tanajno (bezpartyjny).

Czytaj także:

Marszałek Grodzki wygłosi dziś orędzie w TVP. Czego będzie dotyczyć?