Kiedy drugi etap znoszenia obostrzeń? „Na maj możemy się spodziewać dobrych decyzji”

Müller pytany w piątek w TVP info, czy są już wyznaczone jakieś terminy otwarcia galerii handlowych, hoteli czy zakładów fryzjerskich odparł, że te terminy zostaną przedstawione w połowie przyszłego tygodnia. – Czekamy na wyniki dotyczące liczby zakażeń po pierwszym etapie. One wpływają siedem dni po tym, jak ten etap został uruchomiony. Zobaczymy jak wygląda sytuacja i jeżeli wszystko będzie dobrze, to myślę, że na maj możemy się spodziewać dobrych decyzji – podkreślił rzecznik rządu.

Sprecyzował, że jeżeli chodzi o przyszły tydzień, „to poznamy na pewno decyzje co do drugiego etapu" rozluźniania obostrzeń. – Jeżeli – tak jak mówię – te wyniki epidemiczne nas jakoś negatywnie nie zaskoczą, jeżeli będzie dobra sytuacja, to poznamy termin drugiego etapu, być może nawet decydując się na przesunięcie niektórych rzeczy z trzeciego etapu do drugiego – zaznaczył Müller.

Na uwagę, czy w takim razie sugeruje, że być może galerie handlowe i zakłady fryzjerskie z trzeciego etapu zostaną przesunięte na drugi etap rzecznik rządu odparł, że taka sytuacja jest możliwa. – Ale jeszcze raz podkreślę, że to wszystko zależy od wyników epidemicznych. I jeżeli by się to wszystko odbywało – to, co pan wskazał – to w bardzo wysokich rygorach sanitarnych. W związku z tym nawet, gdyby takie decyzje zapadły, to pamiętajmy, że będą obowiązywały określone limity – powiedział Müller.

Od poniedziałku 20 kwietnia zaczął obowiązywać I etap znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem. Przewiduje on m.in., że zakupy w sklepie może zrobić w jednym czasie więcej osób, przywrócona została możliwość rekreacyjnego przemieszczania się oraz otwarto wstęp do lasów i parków. Kolejne zmiany w ograniczeniach wprowadzonych w związku epidemią koronawirusa nastąpią po rekomendacji ministra zdrowia.

II etap ma polegać na otwarciu w weekendy sklepów budowlanych, a także otwarcie hoteli i innych miejsc noclegowych oraz niektórych instytucji kultury – bibliotek, muzeów i galerii sztuki. III etap odnosi się do gastronomii – stacjonarnie z ograniczeniami. Wówczas mają zostać otwarte zakłady fryzjerskie, salony kosmetyczne, a także sklepy w galeriach handlowych. Możliwe będą wydarzenia sportowe do 50 osób (w otwartej przestrzeni, bez udziału publiczności). Ruszyć ma też organizacja opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach i w klasach szkolnych 1-3. Ustalona ma być maksymalna liczba dzieci w salach. IV etap przewiduje otwarcie salonów masażu i solariów, a także umożliwienie działalności siłowni i klubów fitness. Otwarte zostaną też teatry i kina, ale w nowym reżimie sanitarnym. (PAP)

autor: Edyta Roś



Czytaj także:

Mężczyźni powinni chodzić na zakupy, bo kobiety są niezdecydowane? Burmistrz w ogniu krytyki