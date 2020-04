Morawiecki przedstawił plan „odmrażania sportu”. Kiedy zostaną otwarte siłownie?

– Wraz z matrycą powrotu do nowej rzeczywistości gospodarczej chcemy pokazać matrycę powrotu do rzeczywistości sportowej. Chcemy przejść do kontrofensywy, powrotu do normalności sportowej w najbliższych tygodniach i miesiącach – powiedział Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej. – Sport to zdrowie, ale też bardzo ważny dział gospodarki narodowej. Pierwszy etap zmian mamy już za sobą. Treningi indywidualne były zabronione. Dzisiaj z powrotem można trenować indywidualnie, to już jest dopuszczalne w lasach, również bez maseczki – dodał.

Premier polskiego rządu poinformował także o kolejnych etapach planu „odmrażania polskiego sportu” w dobie pandemii koronawirusa. – W drugim etapie zbliżamy się do udostępnienia boisk i tych miejsc uprawiania sportu, które są na otwartej przestrzeni – to już od 4 maja. W tych miejscach mamy pewność dystansu społecznego, możliwość jego utrzymania – poinformował Mateusz Morawiecki. – W trzecim etapie sale szkolne, hale sportowe, obiekty zamknięte – również z maksymalnie 6-osobowym składem osób uprawiających daną dyscyplinę przy utrzymaniu rygorów sanitarnych – zapowiedział. – W czwartym etapie siłownie, sale fitness, sale taneczne, kręgielnie – miejsca, w których bliżej siebie wszyscy przebywają – powiedział Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej.

– Po czwartym etapie postawiłem kropkę, ale mam nadzieję, że i potem wrócą rozgrywki, które będą mogły odbywać się przy udziale publiczności. Radość kibicowania to to na co wszyscy czekamy. Sport wróci na stadiony i do naszych domów – zapowiadał premier.

