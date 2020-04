Pancerny pociąg Kim Dzong Una namierzony przez satelity?

Z najnowszych informacji wynika, że przywódca może przebywać na wybrzeżu w mieście Wonsan, gdzie znajduje się jego tajna baza wypoczynkowa. Na kompleks oprócz luksusowej willi składa się kilkanaście domków dla gości. Na zdjęciach satelitarnych opublikowanych przez agencję 38 North, należącą do waszyngtońskiego think tanku, który zajmuje się badaniem sytuacji w Korei Północnej, widać na stacji w Wonsan pancerny pociąg. To właśnie nim zawsze podróżuje Kim Dzong Un. Obecność składu zarejestrowano dwukrotnie: 21 oraz 23 kwietnia. Nie ma go na zdjęciach z 15 kwietnia. „Washington Post” zwraca uwagę na fakt, iż samo pojawienie się pociągu w Wonsan nie mówi wiele o stanie zdrowia Kim Dzong Una, ale jednocześnie sugeruje, że właśnie tam przywódca może odpoczywać w związku z problemami zdrowotnymi.

Plotki na temat stanu zdrowia Kim Dzong Una



Od kilku dni w mediach pojawiają się spekulacje dotyczące stanu zdrowia przywódcy Korei Północnej. Plotki wywołała nieobecność Kim Dzong Una na obchodach rocznicy urodzin jego dziadka. Południowokoreańska agencja informacyjna Yonhap w komunikacie, do którego dotarł Reuters podała, że nie jest on poważnie chory. W ten sposób odpowiedziano na artykuł opublikowany przez CNN, z którego wynikało, że amerykański wywiad weryfikuje doniesienia o tym, że przywódca Korei Północnej jest w stanie zagrożenia życia po przebytej operacji.

Daily NK, południowokoreańska gazeta internetowa, która specjalizuje się w tematyce Korei Północnej twierdzi, że 12 kwietnia Kim Dzong Un miał przejść operację układu sercowo-naczyniowego. Japoński tygodnik "Shukan Gendai" donosił, że w trakcie wizyty na prowincji przywódca złapał się w pewnym momencie za serce i upadł na ziemię. Podczas transportu do szpitala miała się pojawić konieczność reanimacji. Do problemów dyktatora miał przyczynić się jego styl życia: palenie papierosów, otyłość i przepracowanie. Z ustaleń dziennikarzy wynika, że tydzień później stan zdrowia Kima miał się poprawić.

