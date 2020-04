Polsat News nieoficjalnie: Zbigniew Gryglas dostał misję rozbicia Porozumienia

„Nieoficjalnie. Misję rozbijania partyjnych struktur Porozumienia powierzono Zbigniewowi Gryglasowi. Wiceminister aktywów państwowych zbiera CV od działaczy partii Jarosława Gowina i nakłania ich do przejścia do PiS-u” – napisał reporter Polsat News Rafał Miżejewski na Twitterze.

„My w ten sposób nie działamy”

Na antenie radiowej Trójki minister aktywów państwowych był pytany, czy są prowadzone rozmowy, których celem jest przekonywanie posłów Porozumienia do poparcia głosowania korespondencyjnego. – To są insynuacje, to są plotki. Tu nie chodzi, by kogokolwiek, czymkolwiek przekupywać. My w ten sposób nie działamy. Rzeczywiście to jest tryb działania naszych poprzedników – powiedział Jacek Sasin w „Salonie politycznym”. Słowa polityka cytuje portal 300polityka.pl.

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej mówił z kolei o rzekomych działaniach, które mają podejmować politycy obozu rządzącego w stosunku do posłów opozycji. – Od dłuższego czasu trwa próba wyrywania posłów opozycji, próba korupcji politycznej. Wzywam Jarosława Kaczyńskiego do zaprzestania wysyłania emisariuszy, którzy składają niegodne propozycje parlamentarzystom opozycji – powiedział Borys Budka.

Czytaj także:

„Jeżeli będzie susza, będzie także pomoc ze strony państwa”. Prezydent zapewnia rolników