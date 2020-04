Gowin przedstawił strategię „Bezpieczny obywatel”. Chce powołać wicepremiera do walki z epidemią

We wtorek 28 kwietnia w Sejmie Jarosław Gowin wraz z członkami Porozumienia przedstawił strategię „Bezpieczny obywatel”, czyli plan walki z epidemią koronawirusa przy jednoczesnym odmrażaniu polskiej gospodarki.

– Codziennie tracimy ok. miliarda złotych na tej izolacji. Potrzebny jest plan aktywnego działania – mówił w Sejmie Jarosław Gowin. – Dzisiaj na kanwie planu Sośnierza przedstawiamy strategię „Bezpieczny obywatel”. To jest strategia pozwalająca na to, aby z jednej strony konsekwentne walczyć z epidemią, chronić zdrowie i życie Polaków, z drugiej strony jak najszybciej przejść do wyprowadzania polskiej gospodarki ze stanu hibernacji – dodał.

Częścią planu ma być powołanie pełnomocnika rządu ds. walki z koronawirusem, najlepiej w randze wicepremiera. Pełnomocnik miałby koordynować działania Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Obrony Narodowej oraz zespołu antykryzysowego, w którego skład mieliby wejść wejść ministrowie spraw wewnętrznych i administracji, rozwoju i finansów.

Innymi załozeniami strategii miałoby być wzmocnienie roli wojewodów, którzy mogliby różnicować sposoby walki z epidemia w zależności od regionów, wprowadzenie systematycznych testów dla ludzi walczacychh z koronawirusem „na pierwszej linii frontu”, szczególna opieka nad osobami z grup ryzyka, produkcja polskich testów na koronawirusa, zwiększenie liczby punktów diagnostycznych i opracowanie szczegółowej i systematycznie rozbudowanej mapy nabytej odporności oraz przygotownaie się na masowe szczepienia, kiedy na rynku pojawi się szczepionka.

– Kluczowym elementem „planu Sośnierza”, a zatem i strategii „Bezpieczny obywatel” jest szerokie testowanie i mam na myśli nie tylko testy serologiczne, ale i genetyczne, które pozwalają określać, kto jest zdrowy, a kto zakażony – mówił Jarosław Gowin.

Lider Porozumienia podkreślał też, że stworzenie takiej strategii to nie jest działanie konkurencyjne wobec rządu ani krytyka rządu, a w najbliższych dniach na ten temat ma odbyć się spotkanie prezydenta Dudy z twórcami strategii „Bezpieczny obywatel” i z ekspertami Porozumienia. Temat strategii był już poruszany podczas poniedziałkowych rozmów prezydenta Dudy z politykami Porozumienia

Co z wyborami?

Na konferencji nie zabrakło też tematu zbliżających się wyborów korespondencyjnych. – Nie chcielibyśmy dzisiaj poruszać tematów związanych z wyborami. Są tematy sto razy ważniejsze od terminu wyborów. Są kwestie związane z walkę o zdrowie i życie Polaków, wyprowadzenie polskiej gospodarki ze stanu hibernacji – mówił były wicepremier. – Zapewne 6 maja projekt ustawy przewidującej głosowanie korespondencyjne zostanie poddany ocenie przez Senat. Po tym, gdy zapoznamy się ze stanowiskiem Senatu, Porozumienie podejmie decyzję, w jaki sposób głosować. Do tego czasu chcielibyśmy uciąć wszelkie spekulacje na ten temat – podkreślił.

Jarosław Gowin nie chciał też zdradzić, jakie stanowisko wobec terminu wyborów prezentował prezydent Duda na poniedziałkowym spotkaniu z politykami Porozumienia.

