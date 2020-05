Kiedy podniesiony zostanie zasiłek dla bezrobotnych? Emilewicz odpowiedziała

– Pierwsza tarcza antykryzysowa ma działać do końca czerwca. I wtedy będzie dobry czas, kiedy zasiłek dla bezrobotnych powinien być podniesiony – przekazała wicepremier w rozmowie z „Faktem” . Tym samym odniosła się do słów prezydenta Andrzeja Dudy, który zapowiedział, że zasiłek dla bezrobotnych powinien zostać podniesiony do poziomu 1300 złotych.

Jadwiga Emilewicz zaznaczyła, że do nakreślonego przez nią razem z minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marleną Maląg scenariusza, będzie przekonywać rząd. – W ostatnich latach podnoszenie tego świadczenia nie było uzasadnione ze względu na bardzo dobry stan na rynku pracy. Zaczynaliśmy ten rok z rekordowo niskim 5-procentowym poziomem bezrobocia – przypomniała.

