Żona Kosiniaka-Kamysza zagrała w filmie Vegi. „Bardzo fajna przygoda”

W 2014 roku swoją premierę miał film „Służby specjalne” w reżyserii Patryka Vegi. Główne role zagrali Olga Bołądź, Janusz Chabior, Kamila Baar, Andrzej Grabowski oraz Agata Kulesza. Jak się jednak okazuje, swój epizod w filmie miała także Paulina Kosiniak-Kamysz, żona lidera Polskiego Stronnictwa Ludowego.

– Wzięłam udział w tym filmie, ponieważ scena u dentysty była kręcona w klinice, w której pracuję. Nie ukrywam, że była to bardzo fajna przygoda, ale jednak swojej roli życiowej nie widzę jako aktorka i jestem przywiązana i wierna swojemu zawodowi – powiedziała żona kandydata na prezydenta w rozmowie z portalem Gazeta.pl.

Paulina Kosiniak-Kamysz przyznała, że początkowo wcale nie wiedziała, że wystąpi w filmie. – Nie było żadnych przygotowań. Znałam tylko datę. I szczerze mówiąc, nawet nie wiedziałam, że wstąpię w tym filmie, tylko wtedy mnie poproszono czy zgodzę się udzielić swojego wizerunku. Chodziło o to, żebym obsłużyła aparaturę do tlenku azotu, tak zwanego "głupiego jasia". Powiedziałam, że nie ma problemu i tym sposobem zagrałam w filmie. Było to dla mnie duże pozytywne zaskoczenie, bo nawet nie wiedziałam, że będę pokazana w filmie – podkreśliła.

