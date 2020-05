Hot16 Korwin-Mikkego zgłoszone do Komisji Etyki. „Nie możemy tłumaczyć nawoływania do mordów”

„W związku z rażącym naruszeniem zasad etyki poselskiej przez posła Konfederacji, pana Janusza Korwin-Mikkego, zwracam się do wysokiej komisji z prośbą o podjęcie regulaminowych działań, prowadzących do właściwej oceny występku pana posła” – pisze w swoim wniosku Kopiec. „W akcji internetowej, której pierwotnym celem było zbieranie funduszy dla polskich medyków walczących z koronawirusem, poseł Konfederacji Janusz Korwin-Mikke zwraca się do słuchaczy i kilkukrotnie zapewnia ich, że osoby o odmiennych poglądach politycznych czy gospodarczych zasługują na śmierć” – pisze dalej.

Poseł Kopiec postanowił wymienić wszystkie przykłady zgłaszanego przez niego języka. Cytując szefa Konfederacji, wymienia:

„Socjalistów poszatkuję, bo to są zwyczajne szmaty”;

„Trzeba wziąć takiego drania, obciąć jaja, albo gorzej”;

„Więc pieprzeni socjaliści mają wisieć zamiast liści.

Dalej autor wniosku prosi o podjęcie stanowczych działań. „Nie możemy godzić się na używanie mowy nienawiści przez jednego z urzędujących posłańców narodu i nie możemy tłumaczyć w żaden sposób nawoływania do mordów, tym bardziej – wizją artystyczną czy sposobem ekspresji osoby publicznej” – podkreśla.

