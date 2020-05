Rap Andrzeja Dudy rozgrzał internet. Nosowska, Żulczyk i raperzy komentują

Akcja #Hot16Challenge2 bije rekordy popularności. Dołączyły do niej największe gwiazdy rodzimego rapu m.in. Taco Hemingway, Sokół, Paluch, Pezet, Quebo, Tymek.Smolasty, Fisz, Szpaku, Żabson oraz MATA, artyści niezwiązani z rapem m.in. Dawid Podsiadło, Margaret, Krzysztof Zalewski, Rafał Brzozowski, Natalia Szroeder, Brodka i Norbi, a także działacze i politycy m.in. Janusz Korwin-Mikke, prof. Marcin Matczak oraz RPO Adam Bodnar. "Musimy uratować świat" – napisał Solar twórca zbiórki na siepomaga.pl. Zbiórka na ten cel przekroczyła 1 mln zł. Raper Zeus nominował do udziału w wyzwaniu prezydenta. Jak się okazuje, Andrzej Duda je przyjął, a nagrany przez głowę państwa rap wywołał falę komentarzy wśród internautów oraz gwiazd.

„Żałuję, że nie nominował Donalda Trumpa”

– Żałuję, że nie nominował Donalda Trumpa. Cieszy mnie bardzo, że cała Polska rapuje – powiedział Solar zapytany przez CGM o występ prezydenta. Zeus, który nominował Andrzeja Dudę, zamieścił post na Facebooku, w którym pytał, czy „pojawiły się jakieś nowe, ciekawe zwrotki”.

Występ głowy państwa skomentowali także artyści. – Jestem Kaśka. Z ostrym cieniem mgły zaczęło się niewinnie. Najpierw walczyłam z nim dla zabawy, a potem się okazało, że nie jestem w stanie bez tego żyć. W rezultacie w jednostajnym ciągu walczyłam z ostrym cieniem mgły przez trzy lata. Potem wzięłam się za siebie i udało mi się nie walczyć przez jakieś półtora roku, ale teraz w czasie pandemii znów do tego wróciłam – mówi Kasia Nosowska na jednym z nagrań umieszczonych na Instagramie.

Później "ostry cień mgły" wykorzystała przy...krojeniu chleba.

A następnie wokalista zinterpretowała "cień mgły" jako przyprawę.

Nieco bardziej krytyczny był pisarz Jakub Żulczyk.

Oszczędny w słowach jest aktor Andrzej Grabowski.

„Jakie życie taki rap. Nie zgadzam się. Kabaret to był Dudek a nie Duda. Świat stanął na ch*** i tańczy sobie breka. Beka. Komentuję tutaj bo pod filmem wyłączone. Proszę szanownych kolegów o rozsądne nominacje ale chyba już na to za późno. S**t is Real” – skomentował nagranie prezydenta na swoim oficjalnym funpage'u Peja.

Andrzej Duda w akcji #Hot16Challenge2

O czym rapuje prezydent Andrzej Duda? „Nie pytają cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgły” – to najczęściej powtarzane zdanie podczas wykonania Dudy. „To jest maj, nie pachnie Saska Kępa, może ktoś to gdzieś przewidział, ale wróżba raczej tempa” – rozpoczyna prezydent. „Ostre niebo, tu i teraz, ostra ziemia, ostry kurz, wczoraj znika w nieostrości, jutro, dzisiaj, zaraz, już” – słyszymy dalej. Wszystko wskazuje na to, że Duda odnosi się do polskich służb medycznych, walczących na pierwszej linii z pandemią koronawirusa.

„Ciepły wieczór, bez ciemności, trawa, spokój, my i wy, my i wy, my to oni, oni my. Nie pytają cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgły. Nie pytają cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgły. Nie pytają cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgły. Mocne ręce ratowników, wszyscy razem, chwała im. Wszyscy razem, chwała. Mocne ręce ratowników, wszyscy razem, chwała im. Nie pytają cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgły. Mocne ręce ratowników, wszyscy razem, chwała im” – kończy prezydent.

Do wzięcia udziału w akcji prezydent Andrzej Duda nominował: Marylę Rodowicz, Sebastiana Karpiela-Bułeckę, zespół Pectus, Golec uOrkiestrę oraz premiera Mateusza Morawieckiego. Menadżerowie Pectusa i Golec uOrkiestry przekazali PAP, że zespoły podjęły wyzwanie.

Czytaj także:

Korwin-Mikke „masakruje” w Hot16Challenge2. Milion odsłon w 10 godzin